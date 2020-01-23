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23 січня 2020, четвер, 12:49 14
Президент 2020-01-23T12:57:55+02:00
Українські Новини
Україна почала переговори з Росією про обмін полоненими - Зеленський

Україна почала переговори з Росією про обмін полоненими - Зеленський

Таня Войтюк
Обмін полоненими, Володимир Зеленський, Україна, Росія, Кримські татари, Обмін, Списки обміну
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Окрім того, що Офіс генпрокурора відкрив 14 справ за показаннями звільнених полонених, Україна і Росія почали переговори про обмін полоненими.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у коментарі ЗМІ в Єрусалимі, повідомляє Офіс Президента.

Зеленський повідомив, що Україна готує трек - обмін з тимчасово окупованими територіями. Він додав, що список на обмін вже погоджено в Мінську, але буде доповнюватися перелік встановлених осіб.

"І окремий трек - ми вже почали розмову з Російською Федерацією щодо обміну українців - всіх, включаючи кримськими татарами, інших українців, які перебувають на території Росії", - сказав Зеленський.

Раніше Українські Новини писали про те, скільки українських політв'язнів залишається в РФ.

В полоні в ОРДЛО залишилися кілька десятків українців, серед яких і підлітки, про утримання яких знають їхні родичі та українські правозахисні організації, але яких чомусь не "підтвердили" бойовики під час переговорів у Мінську.

Також Офіс Президента опублікував повний список звільнених українців, які повернулися на підконтрольну Україні територію.

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Україна почала переговори з Росією про обмін полоненими - Зеленський
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