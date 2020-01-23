Україна почала переговори з Росією про обмін полоненими - Зеленський

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у коментарі ЗМІ в Єрусалимі, повідомляє Офіс Президента.

Зеленський повідомив, що Україна готує трек - обмін з тимчасово окупованими територіями. Він додав, що список на обмін вже погоджено в Мінську, але буде доповнюватися перелік встановлених осіб.

"І окремий трек - ми вже почали розмову з Російською Федерацією щодо обміну українців - всіх, включаючи кримськими татарами, інших українців, які перебувають на території Росії", - сказав Зеленський.

Раніше Українські Новини писали про те, скільки українських політв'язнів залишається в РФ.