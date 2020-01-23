підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.05 27.1
˟
23 січня 2020, четвер, 12:39 12
Силові структури 2020-01-23T14:00:03+02:00
Українські Новини
Чиновники Одеської обладміністрації привласнили 1,6 млн гривень з держбюджету

Чиновники Одеської обладміністрації привласнили 1,6 млн гривень з держбюджету

Елена Новикова
Одеська облрада, Одеська обласна держадмыныстрація, СБУ, привласнення державних коштів
СБУ виявила факт розкрадання держбюджету. Фото: ssu.gov.ua
СБУ виявила факт розкрадання держбюджету. Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України виявила факт розкрадання 1,6 млн гривень державного бюджету керівниками одного з департаментів Одеської обласної державної адміністрації через комунальне підприємство облради. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що чиновники привласнили майже 1,6 млн гривень при проведенні закупівлі товарів для потреб департаменту.

Державні кошти виводилися в "тінь" через низку фіктивних безготівкових операцій підконтрольними комерційними структурами, а також громадськими організаціями та благодійними фондами.

Зазначається, що угода реалізовувалася з залученням посадовців одного з комунальних підприємств обласної ради Одеської області.

У ході проведених обшуків у службових кабінетах посадових осіб та за місцями їх проживання правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів справи.

Триває досудове слідство за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

СБУ виявила факт розкрадання грошей з державного бюджету. Фото: ssu.gov.uaСБУ виявила факт розкрадання грошей з державного бюджету. Фото: ssu.gov.ua

Як повідомляли "Українські Новини", у серпні головою Одеської обласної ради обрали Сергія Паращенко.

Також НАБУ підозрює колишнього представника Президента в Криму екс-уповноваженого у справах ЄСПЛ Бориса Бабіна, екс-першого заступника міністра юстиції, бенефіціара приватної компанії і трьох осіб, наближених до одного з колишніх депутатів ВР у привласненні 54 млн гривень.

 

Більше новин про: Одеська облрада Одеська обласна держадмыныстрація СБУ привласнення державних коштів

Україна почала переговори з Росією про обмін полоненими - Зеленський
"Укрзалізницю" хочемо віддати німцям в управління на 10 років, - Гончарук
Новини
Глава представництва ЄС запевняє в простоті отримання дозволу на в'їзд до ЄС з 2021 14:03
Зміцнення гривні негативно впливає на металургійну галузь, - "Укрметалургпром" 13:50
Чисельність населення України становить 37,3 млн осіб, - Дубілет 13:28 Доповнено
Китай закрив два багатомільйонні міста через спалах коронавірусу 13:25
В Україну не пропустили трьох російських політиків 13:25
більше новин
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
Барщовський намагається через суд визнати банкрутами свої успішні активи, - блогер Наумович 09:45
Лещенко заступився за голову тендерного комітету "Укрзалізниці" - фігуранта розслідування за порушення процедур закупівель, - ЗМІ 10:21
Фармкомпанію KRKA звинуватили в багаторічному підкупі лікарів, - ЗМІ 11:13 Інфографіка
Фонд гарантування продає активи VAB банку за 200 млн, хоча може отримати 8 млрд від екс-власника 11:29
більше новин
Арсеній Яценюк. Скріншот відео Accidents news
Знаменитій фразі Яценюка "Куля в лоб" сьогодні виповнюється шість років 05:45
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
Від 15 до 51 тисяч зарплати плюс 76 тисяч "депутатських": скільки отримали депутати за грудень 16:27 Документ
МЗС купив у фізосіб-підприємців чашки та пледи по 1,5 тис. гривень за штуку 15:00
Зеленський. Скріншот відео ВП
Бачу велике світло попереду: повна промова Зеленського в Давосі 18:59
більше новин
Зеленський прилетів в Ізраїль, але відмовився брати участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok