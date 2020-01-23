Чиновники Одеської обладміністрації привласнили 1,6 млн гривень з держбюджету

Служба безпеки України виявила факт розкрадання 1,6 млн гривень державного бюджету керівниками одного з департаментів Одеської обласної державної адміністрації через комунальне підприємство облради. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Оперативники і слідчі спецслужби встановили, що чиновники привласнили майже 1,6 млн гривень при проведенні закупівлі товарів для потреб департаменту.

Державні кошти виводилися в "тінь" через низку фіктивних безготівкових операцій підконтрольними комерційними структурами, а також громадськими організаціями та благодійними фондами.

Зазначається, що угода реалізовувалася з залученням посадовців одного з комунальних підприємств обласної ради Одеської області.

У ході проведених обшуків у службових кабінетах посадових осіб та за місцями їх проживання правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів справи.

Триває досудове слідство за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

СБУ виявила факт розкрадання грошей з державного бюджету. Фото: ssu.gov.ua

Як повідомляли "Українські Новини", у серпні головою Одеської обласної ради обрали Сергія Паращенко.

Також НАБУ підозрює колишнього представника Президента в Криму екс-уповноваженого у справах ЄСПЛ Бориса Бабіна, екс-першого заступника міністра юстиції, бенефіціара приватної компанії і трьох осіб, наближених до одного з колишніх депутатів ВР у привласненні 54 млн гривень.