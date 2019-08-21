Председателем Одесского облсовета стал представитель от партии Порошенко

Одесский областной совет в среду избрал своим председателем Сергея Паращенко. Соответствующее решение принято на внеочередной сессии облсовета, передают Українські Новини.

В результате тайного голосования за Паращенко проголосовали 55 депутатов, 2 - против, 1 – воздержался.



Паращенко сменил на должности главы Одесского облсовета Анатолия Урбанского, который был избран в Верховную Раду.



47-летний предприниматель Паращенко в 2015 году был избран депутатом Одесского облсовета, он возглавлял фракцию "Блока Петра Порошенко".



11 марта он был назначен первым заместителем главы Одесской областной государственной администрации, с 10 апреля по 11 июня был временно исполняющим обязанности главы обладминистрации.



Также первым заместителем председателя облсовета избран лидер фракции "Оппозиционный блок" Вадим Шкаровский.



Редактор издания "Избирком" написала в Facebook, что "новый глава областного совета вел сессию исключительно на русском языке".



Как сообщали Українські Новини, Петр Порошенко в апреле 2019 года уволил одесского губернатора Степанова и назначил и. о. Сергея Паращенко.