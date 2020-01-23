В Україні рекордно скоротилося виробництво молока

Україна скоротила виробництво молока на 3,7% до 9,69 млн тонн в 2019 році порівняно з 2018 роком, що є рекордним темпом падіння виробництва за історію.

Про це йдеться в повідомленні Асоціації виробників молока (АВМ) з посиланням на даний Державної служби статистики, передають Українські Новини.

"Всі роки незалежності українська молочна галузь демонструє скорочення виробництва молока. Однак саме в 2019 році вперше зафіксували такі рекордні темпи падіння, коли загальний збір молока "не дотягнув" до позначки в 10 млн тонн", - сказано в ньому.

Згідно з даними АВМ, у зв'язку з скороченням виробництва українські переробники недоотримали 377,1 тис. тонн сировини.

Причинами скорочення є зменшення поголів'я дійних корів, низька ціна на сировину низьких сортів, які виробляються більшістю домогосподарств, зменшення чисельності працездатного населення у сільських місцевостях, трудова міграція зростання небажання утримувати худобу.

зокрема, згідно з повідомленням, в 2019 році підприємства вирізали корів через невирішене питання з введенням ринку землі, неповних виплат компенсацій існуючих програм державної підтримки, а також чуток про істотне скорочення в 2020 році.

В цілому, наймасштабнішим скорочення виробництва сировинного молока було в господарствах населення, де падіння склало 4,6% (339,3 тис. тонн) до 6,97 млн тонн.

Серед молочно-товарних ферм скорочення виробництва було менше - 3,7% до 2,72 млн тонн.

Найбільше структурний падіння було в господарствах Закарпаття, що в річному вимірі становило 40% (800 тонн), у Чернівецькій області - 20% (2,8 тис. тонн), у Рівненській - 14,3% (10,9 тис. тонн), Сумській - 14,2% (24,7 тис. тонн), Донецькій - 12,9% (9,2 тис. тонн), Луганській - 10,7% (3,3 тис. тонн), Запорізькій - 10,2% (3,8 тис. тонн), Київської - 2,5% (5,6 тис. тонн) і Житомирській - 2,2% (2,5 тис. тонн).

Як повідомляли Українські Новини, за 9 місяців Україна наростила імпорт молочки на 50%.

Раніше АВМ прогнозувала підвищення ціни на молоко в межах 3%, на сметану та сир - 7-10% до кінця 2019 року.