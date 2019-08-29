Молоко может подорожать на 3% и сметана - на 10% до конца года

Ассоциация производителей молока (АПМ) прогнозирует повышение цены на молоко питьевое в пределах 3%, на сметану и сыры - 7-10% до конца 2019 года.

Об этом сообщила вице-президент ассоциации Анна Лавренюк в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

По ее словам, одним из факторов повышения является падением промышленного поголовья молочных коров.

Так, АПМ прогнозирует сокращение поголовья на 2,7%, или на 0,04 млн голов, до 1,45 млн голов в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

"Мы имеем абсолютно прогнозируемое сокращение поголовья коров как в промышленном, так и приусадебном секторе... В 2019 году мы видим очень стремительное сокращение промышленного поголовья в молочных товарных фермах", - сказала она.

В частности, по ее оценкам, за 1-е полугодие 2019 года промышленный сектор потерял около 10 тыс. коров.

Лавренюк подчеркнула, что резкое сокращение поголовья началось с марта, и связывает это с активным обсуждением в Министерстве аграрной политики и продовольствия вопроса незамедлительного старта рынка земли.

По ее мнению, ряд хозяйств начал сокращение молочного направления бизнеса для аккумуляции средств на скупку земель.

АПМ заявила, что данные факторы повлияли на повышение цен на молочные продукты в среднем в августе на 3% по сравнению с июнем-июлем, и прогнозирует подорожание еще на 2% на начало сентября.

При этом Лавренюк отметила, что до октября не ожидается значительного роста цен на молоко-сырье.

"В этом году у нас была беспрецедентная ситуация для украинского рынка - не было сезона высокого молока. Традиционно летом есть перепроизводство молока, что способствует снижению цены на закупку сырья. Однако в этом году такого не случилось, и цена стала возобновляться не в конце июля, а еще в конце мая - начале июня. Значит, пиковый рост цены уже произошел, а следующий возможен, но уже в октябре", - прокомментировала она.

По ее словам, на изменение цены на сырье повлияет курс гривны и ситуация с падением молочной отрасли.

Кроме того, ассоциация считает, что негативное влияние на состояние отрасли оказывает высокая налоговая нагрузка по сравнению с европейскими странами.

Как сообщали Українськi Новини, цена на молочные продукты повышается быстрее, чем в 2018 году.

За год средняя стоимость вареников выросла на 12%.