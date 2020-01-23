Екс-уповноваженому у справах ЄСПЛ повідомили про підозру у привласненні 54 млн гривень

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило колишньому представнику Президента в Криму, колишньому урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини Борису Бабіну, колишньому першому заступникові міністра юстиції, бенефіціару приватної компанії та трьом особам, наближеним до одного з колишніх депутатів Верховної Ради, про підозру у привласненні 54 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомила спікер Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Ольга Постолюк.



Дії осіб кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу.



Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.



За даними слідства, у вересні 2013 року представник товариства "Золотий Мандарин Ойл", підконтрольного колишньому депутату Ради, за безпосередньою його вказівкою, підготував і направив до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) заяву про стягнення з державного бюджету України 54 179 000 гривень як невиплаченої заборгованості з боку ПАТ "Київенерго" перед підприємством зі зберігання мазуту, яке нібито з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.



Однак слідством було встановлено, що незважаючи на рішення суду на свою користь, "Золотий Мандарин Ойл" не звертався до виконавчої служби за його реалізацією.



Однак цей факт у Європейський суд не повідомив.



Крім того, було приховано і факт відступлення права вимоги до "Київенерго" на користь іншої приватної компанії, також афілійованої з колишнім депутатом Ради - організатором схеми, що сталося за півроку до звернення до ЄСПЛ.



Надалі, за версією слідства, для супроводу справи в ЄСПЛ колишній народний обранець домовився з керівництвом Міністерства юстиції, за сприяння якого Бабін підготував декларацію щодо дружнього врегулювання спору, на підставі якої зобов'язався виплатити на користь підконтрольної депутату компанії 54 млн гривень із державного бюджету за зобов'язаннями, які виникли між двома приватними особами.



На підставі чого в лютому 2016 року Міністерством юстиції було перераховано зазначену суму коштів.



Деякі підозрювані вже висловили готовність співпрацювати зі слідством і дати викривальні показання щодо обставин скоєного кримінального злочину.



Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до скоєння злочину.



Раніше Українські Новини писали, що НАБУ підозрює екс-уповноваженого у справах ЄСПЛ Бабіна в розтраті майна.



Бабін обіймав посади представника Президента в Криму в 2017-2018 роках, урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ в 2015 році.