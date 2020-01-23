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23 січня 2020, четвер, 10:26 8
Політика 2020-01-23T10:27:34+02:00
Українські Новини
Уряд нікуди не йде, ми не плануємо жодних відставок, - Гончарук

Уряд нікуди не йде, ми не плануємо жодних відставок, - Гончарук

Валерия Драгомирова
Кабмін, Уряд, Відставка, Давос, Олексій Гончарук
Гончарук. Фото: Кабмін
Гончарук. Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, який недавно хотів піти з посту, заявив, що уряд не планує ніяких відставок. Про це він сказав у ході виступу на Українському сніданку в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія), передають Українські Новини.

"Я не хочу поширювати чутки. Уряд нікуди не йде, уряд продовжує працювати і ми не плануємо жодних відставок. Це чутки. Навколо уряду зараз відбувається багато провокацій і маніпуляцій, зливів, брудної гри, яку дозволяють собі групи впливу, яким дуже некомфортно працювати в країні з чесним урядом. Ми будемо залишатися настільки довго, наскільки дозволятиме нам це довіра всередині команди. Зараз з довірою проблем ніяких немає", - сказав прем'єр-міністр.


Прем'єр зазначив, що уряд буде працювати разом з Президентом Володимиром Зеленським, разом з нинішнім парламентом до тих пір, поки до уряду буде довіра.

За словами Гончарука, на даний момент у них "дуже крута, безпрецедентна координація між собою".

При цьому прем'єр не став прогнозувати що-небудь, зазначивши тільки, що наступні 5 років Україна буде дуже швидко змінюватися в правильному напрямку.

Як повідомляли Українські Новини, 17 січня Гончарук подав заяву про відставку.

Пізніше ввечері Президент Володимир Зеленський в ході розмови з Гончаруком повідомив, що вирішив дати прем'єру і його уряду шанс.

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