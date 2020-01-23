У минулому році металурги скоротили виробництво сталі на 1,4%

В 2019 році порівняно з 2018 роком металургійні підприємства України скоротили виробництво сталі на 1,4% до 20,8 млн тонн.

Про це интервью Українським Новинам повідомив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"За нашими даними, в 2019 році вироблено 20,8 млн тонн сталі, прокату - 18,20 млн тонн, чавуну - 20,06 млн тонн", - сказав він.

Зі слів Каленкова, номінальна виробнича потужність зі сталі в Україні після втрати підприємств на тимчасово неконтрольованій території становить 28,3 млн тонн.

Відповідно, завантаження в минулому році становило близько 72%.

При цьому Каленков додав, що найвища завантаження виробничих металургійних потужностей в Україні в 2007 році становило понад 95%, тоді було вироблено приблизно 42,5 млн тонн сталі.

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В 2018 виробництво сталі скоротилося на 1,5% до 21,1 млн тонн.

Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" сформовано 24 березня 2016 року шляхом злиття об'єднання підприємств "Металургпром" та Української асоціації підприємств чорної металургії "УкрМет".