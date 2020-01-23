На Донбасі ЗСУ знову зазнали серйозних втрат

Вчора, 22 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Під час обстрілів загинув український військовий. А сьогодні, 23 січня, був поранений боєць ЗСУ. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Крім цього, присутня снайперська активність.

Чотири обстріли по наших позиціях відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", два ворожих обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Вчора, 22 січня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. З початку поточної доби російські окупаційні війська зі стрілецької зброї відкривали вогонь по захисникам Опитного, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". За поточну добу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі не припинялися обстріл і 21 січня: у ЗСУ серйозні втрати.

Тим часом Україна наполягає на чотирьох ділянках розведення сил на Донбасі.