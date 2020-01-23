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23 січня 2020, четвер, 05:57 10
Кабмін 2020-01-23T08:15:02+02:00
Українські Новини
Сьогодні Кабмін опублікує результати пробного перепису населення

Сьогодні Кабмін опублікує результати пробного перепису населення

Анна Рудык
Пробний перепис населення, Кабмін, Перепис населення, населення України
Населення. Фото: pixabay
Населення. Фото: pixabay

Сьогодні, 23 січня, Кабмін оприлюднить результати пробного перепису населення в частині Оболонського району Києва і в Песковской об'єднаній територіальній громаді Бородянського району Київської області, а також результати попередньої оцінки чисельності населення України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

Наголошується, що також будуть роз'яснені відмінності між оцінкою чисельності населення та переписом населення і озвучені можливі обсяги витрат на різні варіанти перепису населення.

Прем'єр Дубілет раніше повідомляв, що стосовно способу перепису населення в 2020 році ще тривають дискусії, але зазначив, що, на його думку, традиційний спосіб перепису населення проводити не потрібно, оскільки це спричинить зайві витрати.

Він розповів, що в деяких районах Києва було проведено пілотний перепис населення, в процесі якого безліч людей не відкрили двері, що показує неефективність традиційного способу.

Як повідомляли Українські Новини, у середині грудня 2019 в Україні розпочався другий етап пробного перепису населення.

Також перепис населення хочуть провести у листопаді-грудні 2020 року.

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