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22 січня 2020, середа, 20:58 9
Політика 2020-01-22T22:15:01+02:00
Українські Новини
Харків через суд зобов'язав Кабмін затвердити реєстр пам'яток Другої світової

Харків через суд зобов'язав Кабмін затвердити реєстр пам'яток Другої світової

Влада Билоус
Влада Билоус
Харків, Друга світова війна, Перейменування вулиць, Окружний адміністративний суд Києва, Кабінет Міністрів України

Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Кабінет Міністрів затвердити реєстр пам'яток Другої світової війни.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Харківської міської ради, передають Українські Новини.

Таке рішення суд прийняв у середу за позовом Харківської міської ради.

"Подача позову проти Кабміну обумовлена тим, що, починаючи з квітня 2015 року і до теперішнього часу, уряд не виконав вимоги закону - не затвердив Єдиний національний реєстр пам'ятників Другої світової війни", - йдеться в повідомленні міськради з посиланням на слова заступника директора юридичного департаменту Костянтина Прокоп'єва, який представляв інтереси міськради в суді.

За його словами, відсутність цього реєстру перешкоджає здійсненню повноважень, покладених законом на органи місцевого самоврядування у сфері перейменування вулиць, скверів та інших об'єктів топоніміки та у сфері увічнення перемоги над нацизмом, в тому числі пам'яті маршала Георгія Жукова.

Також Прокоп'єв зазначив, що затвердження Єдиного національного реєстру пам'ятників Другої світової війни необхідно для того, щоб забезпечити фінансування утримання, охорони та інших заходів щодо цих пам'яток з державного або місцевого бюджетів.

Як повідомляли Українські Новини, 31 жовтня в Одесі демонтували барельєф маршалу Жукову зі стіни будівлі обласного військкомату в рамках закону про декомунізацію, що КС визнав конституційним.

Тим часом депутат Максим Бужанський від партії "Слуга народу" прокоментував демонтаж пам'ятника Жукову.

2 листопада, під час мітингу в Одесі проти знесення барельєфа маршалу Жукову, активісти, які вирізали пам'ятник, викинули квіти і свічки, принесені одеситами до будівлі Приморського військкомату.

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