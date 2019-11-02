Националисты выкинули цветы и свечи, которые одесситы принесли к демонтированному памятнику Жукову

Сегодня, 2 ноября, во время митинга в Одессе против сноса барельефа маршалу Жукову, активисты, которые вырезали памятник, выкинули цветы и свечи, принесенные одесситами к зданию Приморского военкомата. Видео инцидента опубликовано на видеохостинге Youtube. Так, во время акции одесситы приносили к месту демонтированного барельефа Жукову свечи, цветы и лампадки. Одесситы протестовали против сноса памятника, который был совершен 31 октября активистами. На видео можно наблюдать, как молодые люди убирают плакаты, принесенные протестующими, а также топчут ногами цветы и лампадки. Затем и вовсе собирают все, что принесли одесситы к месту памятника Жукову и поджигают. Как сообщали Українські Новини, 31 октября в Одессе демонтировали барельеф маршалу Жукову со стены здания областного военкомата в рамках закона о декоммунизации, который КС признал конституционным. Тем временем депутат Максим Бужанский от партии "Слуга народа" прокомментировал демонтаж памятника Жукову.