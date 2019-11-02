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02 ноября 2019, суббота, 23:55 367
Общество 2019-11-02T23:55:57+02:00
Українські Новини
Националисты выкинули цветы и свечи, которые одесситы принесли к демонтированному памятнику Жукову

Националисты выкинули цветы и свечи, которые одесситы принесли к демонтированному памятнику Жукову

Вандализм, Памятник Жукову, Маршал Жуков

Сегодня, 2 ноября, во время митинга в Одессе против сноса барельефа маршалу Жукову, активисты, которые вырезали памятник, выкинули цветы и свечи, принесенные одесситами к зданию Приморского военкомата. Видео инцидента опубликовано на видеохостинге Youtube.

Так, во время акции одесситы приносили к месту демонтированного барельефа Жукову свечи, цветы и лампадки. 

Одесситы протестовали против сноса памятника, который был совершен 31 октября активистами.

На видео можно наблюдать, как молодые люди убирают плакаты, принесенные протестующими, а также топчут ногами цветы и лампадки. Затем и вовсе собирают все, что принесли одесситы к месту памятника Жукову и поджигают.

Как сообщали Українські Новини, 31 октября в Одессе демонтировали барельеф маршалу Жукову со стены здания областного военкомата в рамках закона о декоммунизации, который КС признал конституционным.

Тем временем депутат Максим Бужанский от партии "Слуга народа" прокомментировал демонтаж памятника Жукову.

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