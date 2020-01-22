ЄБРР виділить Україні кошти на збільшення інвестицій в "зелену" енергетику

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділить 50 млн євро Україні, Йорданії, Лівану і Тунісу на збільшення інвестицій у відновлювані джерела енергії (ВДЕ).

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, передають Українські Новини.

"ЄБРР і Європейський союз (ЄС) погодили нову програму фінансових гарантій на суму 50 млн євро, спрямовану на збільшення інвестицій у відновлювану енергетику в Україні і в південному сусідстві ЄС, з особливим упором на Йорданію, Ліван і Туніс", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що це перша гарантійна програма ЄБРР, яка отримала фінансування через план зовнішніх інвестицій ЄС.

Також у відповідності з новою програмою ЄБРР надасть гарантії кредиторам, таким, як місцеві комерційні банки, що дозволить їм фінансувати проекти поряд з кредитами ЄБРР.

Очікується, що гарантія допоможе отримати загальний обсяг інвестицій до 500 млн євро.

Як повідомляли Українські Новини, Україна в 2019 році посіла друге місце за обсягом інвестицій ЄБРР.

Також ЄБРР планував збільшити інвестиції в економіку України в 2 рази.