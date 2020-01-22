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22 січня 2020, середа, 19:58 3
Президент 2020-01-22T20:20:10+02:00
Українські Новини
Зеленський заявив, що потрібно взяти Україну в ЄС замість Британії

Зеленський заявив, що потрібно взяти Україну в ЄС замість Британії

Ольга Фандорина

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі запропонував Євросоюзу прийняти Україну замість Великобританії.

"Ми бачимо своє майбутнє в Європейському союзі. Що має зробити Європейський союз для України - просто прийняти Україну в Європейський союз. Це дуже складні речі, хоча мені здається, що дуже прості рішення. Ми підписали угоду про асоціацію з ЄС, ми підтримуємо курс в ЄС. Але ми повинні розуміти, що не тільки Україна повинна і хоче в Європейський союз. Але ЄС і деякі країни також повинні хотіти бачити нас в Європейському союзі. Питання не в тому, коли ми будемо в ЄС. Питання в тому, який статус буде в України в Євросоюзі... Зараз дуже слушний час, коли одна країна зробила exit, настав час для іншої країни зробити enter?", - сказав президент."

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський Давосі зустрівся з главою МВФ Кристаліною Георгієвою.

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