Зеленський заявив, що потрібно взяти Україну в ЄС замість Британії

"Ми бачимо своє майбутнє в Європейському союзі. Що має зробити Європейський союз для України - просто прийняти Україну в Європейський союз. Це дуже складні речі, хоча мені здається, що дуже прості рішення. Ми підписали угоду про асоціацію з ЄС, ми підтримуємо курс в ЄС. Але ми повинні розуміти, що не тільки Україна повинна і хоче в Європейський союз. Але ЄС і деякі країни також повинні хотіти бачити нас в Європейському союзі. Питання не в тому, коли ми будемо в ЄС. Питання в тому, який статус буде в України в Євросоюзі... Зараз дуже слушний час, коли одна країна зробила exit, настав час для іншої країни зробити enter?", - сказав президент."