Квоты на экспорт мяса птицы в ЕС составят 70 тыс. тонн в 2020

Один из крупнейших производителей мяса птицы компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) оценивает увеличение квоты на беспошлинные поставки в ЕС для украинских экспортеров мяса птицы на около 50 тыс. тонн до 70 тыс. тонн в 2020 году.

Об этом Українським Новинам сообщила финансовый директор МХП Виктория Капелюшная.

"На 50 тыс. тонн будет увеличение. Но оно должно еще пройти ратификацию у нас и в Европе... Если пройдет ратификацию, в следующем году будет 70 тыс. тонн", - сказала она.

Капелюшная подчеркнула, что предложение об увеличении данной квоты поступило от европейцев.

Она рассчитывает, что квота будет полностью заполнена игроками рынка.

В свою очередь МХП надеется до конца 2019 года отправить тестовые партии продукции в Японию, а в 2020 году - несколько тысяч тонн курятины.

Как сообщали Українськi Новини,

в июле бывший первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив подписал Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квоты на беспошлинные поставки в ЕС для украинских экспортеров мяса птицы.

Согласно ему, годовая квота на мясо птицы и переработанное мясо птицы будет постепенно увеличена в 2,5 раза.

На данный момент на 2019 год на мясо и съедобные субпродукты домашней птицы свежие, охлажденные или мороженые предусмотрена квота в размере 18,4 тыс. тонн, на 2020 - 19,2 тыс. тонн, на 2021 - 20 тыс. тонн.

Также существуют дополнительные квоты на замороженные тушки в размере 20 тыс. тонн в год.

МХП планирует экспортировать в Японию 500 тонн курятины в месяц до 2021 года.

Ранее МХП отказался от производства фуа-гра из-за заботы о животных.