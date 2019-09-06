Квоты на экспорт мяса птицы в ЕС составят 70 тыс. тонн в 2020

Один из крупнейших производителей мяса птицы компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) оценивает увеличение квоты на беспошлинные поставки в ЕС для украинских экспортеров мяса птицы на около 50 тыс. тонн до 70 тыс. тонн в 2020 году.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила финансовый директор МХП Виктория Капелюшная.\r\n"На 50 тыс. тонн будет увеличение. Но оно должно еще пройти ратификацию у нас и в Европе... Если пройдет ратификацию, в следующем году будет 70 тыс. тонн", - сказала она.\r\nКапелюшная подчеркнула, что предложение об увеличении данной квоты поступило от европейцев.\r\nОна рассчитывает, что квота будет полностью заполнена игроками рынка.\r\nВ свою очередь МХП надеется до конца 2019 года отправить тестовые партии продукции в Японию, а в 2020 году - несколько тысяч тонн курятины.\r\nКак сообщали Українськi Новини,\r\nв июле бывший первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив подписал Соглашение между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квоты на беспошлинные поставки в ЕС для украинских экспортеров мяса птицы.\r\nСогласно ему, годовая квота на мясо птицы и переработанное мясо птицы будет постепенно увеличена в 2,5 раза.\r\nНа данный момент на 2019 год на мясо и съедобные субпродукты домашней птицы свежие, охлажденные или мороженые предусмотрена квота в размере 18,4 тыс. тонн, на 2020 - 19,2 тыс. тонн, на 2021 - 20 тыс. тонн.\r\nТакже существуют дополнительные квоты на замороженные тушки в размере 20 тыс. тонн в год.\r\nМХП планирует экспортировать в Японию 500 тонн курятины в месяц до 2021 года.\r\nРанее МХП отказался от производства фуа-гра из-за заботы о животных.