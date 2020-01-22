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  • "Укртранснафта" витіснила забруднену російську нафту з нафтопроводу "Дружба"
22 січня 2020, середа, 16:50 8
Економіка 2020-01-22T18:45:03+02:00
Українські Новини
"Укртранснафта" витіснила забруднену російську нафту з нафтопроводу "Дружба"

"Укртранснафта" витіснила забруднену російську нафту з нафтопроводу "Дружба"

Григорий Яковенко
Нафтопровід Дружба, Укртранснафта, Транснефть
Нафта. Фото: firstsocial.info
Нафта. Фото: firstsocial.info

Оператор нафтотранспортної системи компанія "Укртранснафта" повністю витіснила нафту з підвищеним вмістом хлору з української ділянки магістрального нефетпровода "Дружба".

Про це йдеться в повідомленні "Укртранснафти", передають Українські Новини.

"18 січня 2020 року "Укртранснафта" завершила витіснення російської нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук з української ділянки нафтопроводу "Дружба" до словацько-українського кордону, а 21 січня - до пункту здачі нафти "Будковце" (Словаччина)", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що під час витіснення забрудненої російської нафти "Укртранснафта" разом з сюрвейерської компанією SGS перевіряла якість нафти, яка надходить з Росії, і не фіксувала повторних випадків надходження забрудненої нафти.

При цьому з моменту потрапляння в нафтопровід "Дружба" неякісної російської нафти його оператори удосконалили системи контролю якості сировини, щоб убезпечити себе від можливого повторення подібних випадків у майбутньому.

"зокрема, зі свого боку "Укртранснафта" повністю реалізувала функцію взаємодії з білоруської, словацької та угорської сторонами і в автоматичному режимі отримує інформацію з вузлів обліку нафти та її якісні параметри. Крім цього, "Укртранснафта" облаштувала на лінійно-виробничої диспетчерської станції (ЛВДС) "Броди" спеціалізовану лабораторію міжнародного зразка, обладнання якої, зокрема, дозволяє оперативно визначати концентрацію хлорорганіки нафти", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що протягом усього періоду витіснення неякісної нафти компанія "Транснефть" (Росія) резервувати виробничі потужності "Укртранснафти" і заплатила компанії за надання цієї послуги з травня 2019 за січень 2020 року 4,34 млн євро компенсації.

Як повідомляли Українські Новини, "Укртранснафта" 25 квітня 2019 року вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу "Мозир - Броди".

Також "Укртранснафта" продовжила до 1 січня 2030 року договір з компанією "Транснефть" (Росія) на транзит нафти через територію України.

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