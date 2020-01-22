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22 січня 2020, середа, 16:10 3
Життя 2020-01-22T16:26:36+02:00
Українські Новини
Синоптики прогнозують похолодання і сильний вітер: як захиститися від обвітрювання

Синоптики прогнозують похолодання і сильний вітер: як захиститися від обвітрювання

Кира Молчанова
Зима, поради здоров'я, Вітер, синдром Рейно, обвітрювання

Синоптики попереджають про прихід в Україну похолодання з дощами, снігом та шквалистим вітром. Гідрометцентр попереджає про прихід в Україну похолодання з дощами, снігом і шквалистим вітром. У таку погоду може обвітритися шкіра рук і обличчя.

Про те, як не перетворити здоровий рум'янець в висип і болючі набряки, розповіли спеціалісти.

Пересихання шкіри - це результат перепаду температур і вітру. Зовнішній покрив висихає, а жировий шар стає тоншим. В результаті шкіра червоніє, лущиться і тріскається.

Самий просто спосіб врятувати шкіру обличчя від зневоднення - це змастити її кремом. Найкраще вибирати не ароматизований засіб, наприклад, дитячий крем. Також можна нанести гідрокортизонову мазь і эуцерин. Народна медицина пропонує захищатися сумішшю теплого молока з оливковою олією.

Якщо обвітрюється губи, то допоможе гігієнічна помада, зволожуючий крем або бальзам для губ. Ці засоби можна наносити під декоративну косметику. Щоб епітелій губ не обветривался, медики рекомендують приймати вітамін С, який сприяє оновленню клітин шкіри. Якщо губи все ж потріскалися, на них можна нанести маску: 10 крапель оливкової олії змішати з 1 чайною ложкою меду. Отриману суміш потрібно нанести і тримати 15 хвилин, після чого змити теплою водою.

Тріщини руках іноді бувають дуже болючими. До того ж в рани може потрапити інфекція. Уникнути цього допоможе зволожуючий крем з вітамінами А і Е. Виходячи на вулицю, слід обов'язково одягати рукавички або рукавиці. Якщо шкіра рук уже пошкоджена, то її слід змастити засобом на зразок крему "Спасатель". Народна аптека пропонує простий і надійний спосіб боротьби з обвітрюванням рук - на 15 хвилин змастити їх медом.

Перебування на морозі і вітрі загрожує не тільки обвітренням, але і більш небезпечними хворобами. Дискомфорт після холоду, коли шкіра червоніє або синіє, кінцівку німіє і болить, може свідчити про синдромі Рейно. Про нього розповіли фахівці на офіційному сайті МОЗ України.

Болісні відчуття виникають через порушення кровообігу внаслідок різкого звуження судин (зазвичай пальців рук і ніг). Синдром небезпечний тим, що його прояви часто схожі на звичайні наслідки перебування на холоді: кінцівка блідне, а після попадання в тепло різко червоніє, відчувається печіння і пощипування. Тільки у людей, що страждають від хвороби Рейно ці симптоми проявляються яскравіше, також при менш суворих погодних умовах.

Лікувати цю хворобу повинні фахівці. Тому у випадках, коли самостійно складно зрозуміти: сталося обвітювання або щось більш серйозне, що краще відразу звернутися до сімейного лікаря або в трамвмпункт.

Як повідомляли Українські Новини, як захистити себе від сильного вітру.

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