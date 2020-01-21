Шквальный ветер, дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 22 января

22 января в Киеве облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -5…-10 градусов, днем -3…-8 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0…-2 градуса, днем +2…+4 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0…-2 градуса, днем +2…+4 градуса.

В Сваляве ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0…-2 градуса, днем 0…+2 градуса.

На севере Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов.

На юге Украины облачно, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +1…+6 градусов.

В Крыму облачно, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+7 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью 0…-2 градуса, днем +4…+6 градусов.

Как сообщали Українські Новини, мощный северный циклон несет в Украину снегопады и шквалы: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды.

Также синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.