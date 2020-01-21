подписаться на рассылку
24.05 24.4
26 27.05
˟
21 января 2020, вторник, 21:00 54
Общество 2020-01-21T21:00:01+02:00
Українські Новини
Шквальный ветер, дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 22 января

Шквальный ветер, дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 22 января

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе, погода в Киеве
Мокрый снег. Фото: bagnet.org
Мокрый снег. Фото: bagnet.org

22 января в Киеве облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -5…-10 градусов, днем -3…-8 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0…-2 градуса, днем +2…+4 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0…-2 градуса, днем +2…+4 градуса.

В Сваляве ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0…-2 градуса, днем 0…+2 градуса.

На севере Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов.

На юге Украины облачно, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +1…+6 градусов.

В Крыму облачно, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+7 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью 0…-2 градуса, днем +4…+6 градусов.

Как сообщали Українські Новини, мощный северный циклон несет в Украину снегопады и шквалы: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды.

Также синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Украине погода в Карпатах погода в Одессе погода в Киеве

Мощный северный циклон несет в Украину снегопады и...
Штормовые порывы накроют Украину: синоптик предупр...
В Украине ударят морозы до -11 с ветрами и туманам...
13-градусный мороз, гололедица и снег: синоптики д...
Причастного к убийству Гандзюк экс-помощника депутата Павловского арестовали
Офис ГПУ просит взять под стражу Павловского
Новости
Гончарук занялся заоблачными зарплатами топ-чиновников и хочет их пересмотреть 21:42
Назначен новый генеральный директор "Киевметростроя", - СМИ 21:34
Как защититься от гриппа и что делать при первых симптомах 21:30 Инфографика
Шквальный ветер, дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 22 января 21:00
В ресторане поймали мошенников, которые за $20 тысяч обещали устроить начальником колонии 20:51
больше новостей
Госпотребслужба рассказала, какое масло в Украине поддельное 23:49
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
До -10 мороза: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на понедельник 22:01
ДТП с Соломией Островской Фото: Вголос
Под Житомиром в жутком ДТП погибла владелица известной клиники: подробности 14:52
Похороны пилотов самолета МАУ, разбившегося 8 января. Фото: Сегодня
В Киеве прощаются с погибшими при падении самолета МАУ пилотами 14:12
больше новостей
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Кравцова 09:50 Документ
Редактор газеты из прифронтовой Луганщины зарегистрировал петицию об увольнении руководителя "Укрпочты" за космическую зарплату 18:06
Улицы в Украине стоит называть в честь людей, чьи имена не вызывают конфликтов, - Зеленский 11:32
На Микитася снова надели электронный браслет 16:03
больше новостей
Экс-начальнику Одесской полиции Головину отменили домашний арест
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok