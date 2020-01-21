Шквальный ветер, дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 22 января

22 января в Киеве облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов. В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью -5…-10 градусов, днем -3…-8 градусов. В Моршине ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0…-2 градуса, днем +2…+4 градуса. В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0…-2 градуса, днем +2…+4 градуса. В Сваляве ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0…-2 градуса, днем 0…+2 градуса. На севере Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов. В центре Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов. На востоке Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов. На юге Украины облачно, без осадков, ветер западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +1…+6 градусов. В Крыму облачно, без осадков, ветер западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+7 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью 0…-2 градуса, днем +4…+6 градусов. Как сообщали Українські Новини, мощный северный циклон несет в Украину снегопады и шквалы: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды. Также синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.