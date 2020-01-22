Україна встановила антирекорд з переробки винограду

Україна скоротила переробку винограду в 2,2 рази, або на 150 тис. тонн, до 124,2 тис. тонн в 2019 році порівняно з 2018 роком, що є найнижчим показником за історію.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", передають Українські Новини.

"Обсяги виноробства в Україні критично скоротилися. Так, в 2019 році вітчизняні підприємства переробили лише 124,2 тис. тонн винограду, що є найнижчим показником за всю історію незалежної України. Крім того, за останній рік виробництво вина скоротилося більш, ніж у два рази (55%)", - сказано в ньому.

Найменші втрати (серед найбільш поширених сортів) зазнала переробка сорту Рислінг, в половину скоротилася переробка сортів Аліготе, Каберне Совиньойон і Шардоне.

Наголошується, що падіння обсягів переробки в першу чергу сталося через скорочення виробництва винограду в Україні - на 30%, або на 141 тис. тонн, до 327 тис. тонн в 2019 році порівняно з 2018 роком, що також є найменшим показником за історію.

Неврожай минулого року виноградарі пояснюють посухою і загостренням хвороб рослин.

Так, за вказаний період виробництво винограду на сільськогосподарських підприємствах скоротилося в 2 рази до 106 тис. тонн, зокрема, в Одеській області, де найбільше сконцентрована виробництво сировини, було зібрано 63 тис. тонн винограду, що на 16% менше показника 2018 року.

На думку аналітика УКАБ Валентини Кропивко, подальші перспективи розвитку вітчизняного виноградарства та виноробства також ускладнюються негативної цінової кон'юнктури.

В 2019 році середня закупівельна ціна винограду була найнижчою за останні 4 роки і склала 5,5 гривні/кг

Як повідомляли Українські Новини, раніше експорт українського вина зменшився на 87,2%.

Тим часом вчені визначили, що вища освіта може знижувати ризик розвитку алкоголізму.