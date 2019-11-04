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  • Лишние пару лет в университете могут спасти от алкоголизма, - ученые
04 ноября 2019, понедельник, 15:01 30
Наука 2019-11-04T15:07:43+02:00
Українські Новини
Лишние пару лет в университете могут спасти от алкоголизма, - ученые

Лишние пару лет в университете могут спасти от алкоголизма, - ученые

Пиво, Наука, Алкоголизм, Высшее образование, Вино, сидр
Бар. Фото: pixabay
Бар. Фото: pixabay

Ученые из Национального института здравоохранения США определили, что высшее образование может влиять на поведение людей, употребляющих алкоголь, и снижать риск развития у них алкогольной зависимости. Об этом пишет Science Daily.

Потребление алкоголя является основным фактором риска смерти и инвалидности во всем мире. В рамках исследования ученые изучили медицинские данные 780 тысяч людей, и обнаружили, что дополнительные 3,6 года учебы могут снизить риск развития зависимости от спиртного.

Специалисты также отметили, что люди с неоконченным и средним образованием чаще злоупотребляют пивом и сидром, в то время как люди с высшим образованием предпочитают упиваться вином. Связь между уровнем образованием и тягой к спиртному оказалась более выраженной у женщин.

Ученые отметили, что в исследовании участвовали лишь жители англоязычных стран, поэтому его стоит расширить, охватив представителей других государств.

Как сообщали Українські Новини, обнаружен синдром ходячей пивоварни. В этом случае организм человека самостоятельно вырабатывал алкоголь. Ранее ученые заявили, что вино полезно для кишечника. Но только красное. Также Супрун развенчала основные мифы касательно алкогольных напитков

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