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22 січня 2020, середа, 13:32 14
Економіка 2020-01-22T14:00:02+02:00
Українські Новини
Україна має намір випустити єврооблігації на €1 млрд

Україна має намір випустити єврооблігації на €1 млрд

Валерия Драгомирова
Міністерство фінансів, J.P. Morgan, BNP Paribas, єврооблігації
Євро. Фото: pixabay
Євро. Фото: pixabay

Україна має намір випустити єврооблігації на 1 млрд євро.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Міністерство фінансів залучило BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International як спільних лід-менеджерів для організації глобального конференц-дзвінка з інвесторами 22 січня.

Україна оголосила про випуск облігацій зовнішніх державних позик з десятирічним терміном обігу, деномінованих в євро, за Положенням S/Правилом 144А.

При цьому обсяг випуску в міністерстві не уточнюють.

Представник одного з іноземних банків повідомив Українським Новинам, що запланований обсяг випуску в 1 млрд євро.

Як повідомляли Українські Новини, у червні 2019 року Україна розмістила єврооблігації на 1 млрд євро.

Цінні папери випущені під ставку 6,75% річних.


Тим часом фінансисти зробили прогноз курсу валют на 2020 рік. Базовий сценарій передбачає, що середній курс в 2020 році буде 25 грн/$. На кінець 2020 року очікують інфляцію на рівні 6,2%, а зростання економіки за підсумками року складе 3,6%.

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