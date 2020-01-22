Україна має намір випустити єврооблігації на 1 млрд євро. Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини. Міністерство фінансів залучило BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International як спільних лід-менеджерів для організації глобального конференц-дзвінка з інвесторами 22 січня. Україна оголосила про випуск облігацій зовнішніх державних позик з десятирічним терміном обігу, деномінованих в євро, за Положенням S\/Правилом 144А. При цьому обсяг випуску в міністерстві не уточнюють. Представник одного з іноземних банків повідомив Українським Новинам, що запланований обсяг випуску в 1 млрд євро. Як повідомляли Українські Новини, у червні 2019 року Україна розмістила єврооблігації на 1 млрд євро. Цінні папери випущені під ставку 6,75% річних.Тим часом фінансисти зробили прогноз курсу валют на 2020 рік. Базовий сценарій передбачає, що середній курс в 2020 році буде 25 грн\/$. На кінець 2020 року очікують інфляцію на рівні 6,2%, а зростання економіки за підсумками року складе 3,6%.