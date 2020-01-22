Новий заступник голови Міграційної служби заробив за рік більше, ніж Президент України

Кабінет Міністрів призначив заступником голови Державної міграційної служби Сергія Донського.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №7 від 15 січня, передають Українські Новини.

Згідно йому, Донський призначений на посаду з 21 січня 2020 року терміном на 5 років з оплатою праці відповідно до законодавства та іспитовим строком в 1 місяць.

Донський був директор департаменту організаційного забезпечення Міграційної служби.

Згідно декларації за 2019 рік, у власності Донського є земельна ділянка в Дмитрівці (Київська область) площею 1 200 кв. м, а також у власності дружини є житловий будинок (226,1 кв. м) та земельну ділянку (989 кв. м) в Ірпені (Київська область). Також Донський володіє автомобілем Volkswagen Polo 2012 року випуску.

В 2019 році Донський отримав 618 тис. гривень зарплати у Міграційній службі. Він задекларував грошові активи в розмірі 46 тис. доларів і 950 тис. гривень у готівковій формі.

Як повідомляли Українські Новини, середня зарплата в Україні впала в листопаді.

При цьому перед Новим роком зарплати в Кабміні досягли півмільйона гривень а зарплата директора "Укрпошти" складе майже 2 млн гривень на місяць в 2020.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський за 2019 рік заробив 208,7 тис. гривень.