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22 січня 2020, середа, 12:52 9
Кабмін 2020-01-22T13:34:35+02:00
Українські Новини
Новий заступник голови Міграційної служби заробив за рік більше, ніж Президент України

Новий заступник голови Міграційної служби заробив за рік більше, ніж Президент України

Таня Войтюк
Міграційна служба, Сергій Донський, Володимир Зеленський, Кабмін
Засідання Кабінету Міністрів. Фото: Кабмін
Засідання Кабінету Міністрів. Фото: Кабмін

Кабінет Міністрів призначив заступником голови Державної міграційної служби Сергія Донського.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №7 від 15 січня, передають Українські Новини.

Згідно йому, Донський призначений на посаду з 21 січня 2020 року терміном на 5 років з оплатою праці відповідно до законодавства та іспитовим строком в 1 місяць.

Донський був директор департаменту організаційного забезпечення Міграційної служби.

Згідно декларації за 2019 рік, у власності Донського є земельна ділянка в Дмитрівці (Київська область) площею 1 200 кв. м, а також у власності дружини є житловий будинок (226,1 кв. м) та земельну ділянку (989 кв. м) в Ірпені (Київська область). Також Донський володіє автомобілем Volkswagen Polo 2012 року випуску.

В 2019 році Донський отримав 618 тис. гривень зарплати у Міграційній службі. Він задекларував грошові активи в розмірі 46 тис. доларів і 950 тис. гривень у готівковій формі.

Як повідомляли Українські Новини, середня зарплата в Україні впала в листопаді.

При цьому перед Новим роком зарплати в Кабміні досягли півмільйона гривень а зарплата директора "Укрпошти" складе майже 2 млн гривень на місяць в 2020.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський за 2019 рік заробив 208,7 тис. гривень.

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