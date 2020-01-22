СЕТАМ продасть частину кондфабрики АВК у Дніпрі за 121 млн гривень

Державне підприємство "Система електронних торгів арештованим майном" (СЕТАМ) виставило на продаж будівлі і споруди приватного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "АВК" р. Дніпро" за 120,725 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні "СЕТАМ", передають Українські Новини.

Згідно з ним, на торги виставлено 2 лота з продажу майна кондфабрики.

Предметом першого лота є будівлі і споруди загальною площею 37,498 тис. кв. м зі стартовою ціною 97,241 млн гривень.

У 2-му лоті продають будівлі та споруди загальною площею 9,93 тис. кв. м зі стартовою ціною 23,48 млн гривень.

Проведення торгів призначено на 20 лютого 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні 2019 Господарський суд Донецької області відстрочив передачу низки об'єктів майна приватного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика А. В. К." (Дніпро) публічному акціонерному товариству "Промінвестбанк" (Київ) до 13 грудня.

У січні 2019 Господарський суд Донецької області вирішив стягнути з кондитерської фабрики "АВК" ряд об'єктів майна на користь ПАТ "Промінвестбанк" в рахунок погашення заборгованості.

У червні суд стягнув на користь "Сбербанку" майно "АВК" (Донецька область) в рахунок заборгованості по кредитній лінії в розмірі 56,083 млн доларів.

Тим часом Порошенко переписав частину Roshen на свого сина.