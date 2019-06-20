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20 июня 2019, четверг, 20:34 148
Судебная власть 2019-06-20T21:11:30+03:00
Українські Новини
Кондитерскую фабрику "АВК" подарили Сбербанку из-за миллионных долгов

Кондитерскую фабрику "АВК" подарили Сбербанку из-за миллионных долгов

Хозяйственный суд Донецкой области взыскал в пользу "АО "Сбербанк" (Киев) имущество ЧАО "АВК" (Донецкая область) в Донецке в счет задолженности по кредитной линии в размере 56,083 млн долларов.

Об этом говорится в решении суда от 12 июня, передают Українськi Новини.

Согласно ему, суд частично удовлетворил иск Сбербанка к АВК и обратил взыскание на имущество, переданное в ипотеку по ипотечному договору, в счет частичного погашения задолженности АВК перед Сбербанком по договору об открытии кредитной линии от 15 октября 2009 года в сумме 56,083 млн долларов.

В перечень имущества входит здания целостного имущественного комплекса, в том числе здание участка изготовления фруктового полуфабриката, здание производства драже, сахарный цех.

При этом в феврале 2017 года АВК подал встречное исковое заявление о признании прекращенным со дня принятия судебного решения обязательства перед Сбербанком по ипотечному договору, ссылаясь на потерю права владения и пользования недвижимым имуществом в связи с проведением антитеррористической операции в Донецке, то есть имущество утратило признаки предмета ипотеки, а потому выполнение обязательств по ипотечному договору невозможно.

Однако иск удовлетворен не был, кроме того суд отказался привлечь холдинг A.V.K. Confectionery Holdings Limited (Кипр) в качестве третьего лица.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, ЧАО "АВК" находится в состоянии банкротства.

На данный момент на подконтрольной территории Украины работает компания "АВК Конфекшинери" (Киев).

Как сообщали Українськi Новини, в январе Хозяйственный суд Донецкой области решил взыскать с частного акционерного общества "Кондитерская фабрика А.В.К." (Днипро) ряд объектов имущества в пользу публичного акционерного общества "Проминвестбанк" (Киев) в счет погашения задолженности.

В июле 2016 года Хозяйственный суд Донецкой области решил взыскать с ЧАО "АВК" (Мариуполь) 15,4 млн долларов в пользу "Райффайзен Банка Аваль" (Киев).

После потери производственных мощностей в Донецке и Луганске генеральный директор компании Владимир Авраменко основал новую компанию "АВК Конфекшинери", которой сейчас принадлежат все названия продукции бывшей кондитерской компании "АВК".

Компания выпускает кондизделия под названиями "Королевский Шедевр", "Domior", "Королевский шарм", "Труфалье" и другие, а также кофе под названием "Baristi".

77,8% акций фабрики владеет A.V.K. Confectionery Holdings Limited (Кипр).

Владельцем Сбербанка является Сбербанк России.

Как сообщали Українськi Новини, Roshen увеличила экспорт в ЕС на 22%.

EBITDA Roshen составила порядка 3 млрд гривен в 2017 году. 

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