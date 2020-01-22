Незаконні МАФи будуть попереджати про знесення фірмовими наклейками

У Києві з 21 січня вводиться нове попередження для власників незаконних Мафів.

Про це повідомляє Департамент міського благоустрою КМДА у себе на сторінки.

Департамент міського благоустрою КМДА разом з КП "Київблагоустрій" вводять новий спосіб інформування власників тимчасових споруд, які підлягають демонтажу.

На незаконні кіоски інспектори КП "Київблагоустрій" будуть наклеювати фірмові наклейки. Власники тимчасових споруд протягом доби повинні будуть надати дозвільну документацію, або МАФ буде демонтовано найближчим часом, попереджають в КМДА.

Як відзначають, це робиться для того, щоб господарі кіосків встигли надати всю дозвільну документацію Департамент міського благоустрою.

Попередження про демонтаж. Фото: Facebook

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні 2019 року на Центральному вокзалі почалось знесення кіосків з шаурмою і чебуреками. Раніше у Києві не знайшли жодного законного кіоску з шаурмою.

Тим часом у Києві почали діяти швидкісні евакуатори Кличко, які вивозять лише по 2 машини на добу, хоча можуть вантажити по 1 авто в хвилину.