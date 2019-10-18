Революция на Центральном вокзале: сносят киоски с шаурмой и чебуреками

Начался активный демонтаж киосков с напитками и едой на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Об этом сообщил очевидец событий Артем Иллин и опубликовал соответствующее фото на своей странице на Facebook. Рядом со входом на Центральный вокзал начали разбирать огромній МАФ, где раньше торговали шаурмой, напитками и другой уличной едой быстрого приготовления. Сейчас от киосков остался лишь каркас. Как сообщали Українські Новини, в связи с отравлениями шаурмой студентов в Киеве, был проведен ряд проверок инспекторами Госпродпотребслужбы в ходе которых установили, что у ни одного субъекта хозяйствования нет необходимых документов, что делает все киоски с шаурмой незаконными. Ранее Украинские военные получили новый зал ожидания на Центральном киевском вокзале, который ранее был предназначен для депутатских встреч. Также в январе на вокзальнуй площади в Киеве снесли все незаконные МАФы и полностью очистили место от киосков. Напомним, что после ложного минирования Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, полиции удалось задержать подозреваемого.