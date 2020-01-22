Тільки разом ми сильні, - Зеленський привітав українців з Днем Соборності

Президент Володимир Зеленський привітав українців з 101-ю річницею Дня Соборності України. Про це йдеться у відеозверненні глави держави в Facebook.

"Пройшло більше ста років. Чи зробили ми висновки з цієї історії? Вона вчить нас простому, але життєво важливому для України принципу: тільки разом ми сильні... Щоб бути сильними, потрібно стати єдиними. Щоб стати єдиними, треба бути сильними. Пам'ятайте про це! Зі святом вас! З Днем соборності України!", - каже Зеленський.



Президент закликав об'єднуватися не тільки навколо спільних традицій, культури і релігії, але й навколо спільних цінностей, серед яких назвав порядність, толерантність, свободу, демократію, достаток, повагу до закону, приватної власності і один до одного.







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Тим часом синоптик прогнозує колапс на дорогах у День соборності, так як погода в Україні різко погіршиться через атмосферний фронт.