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22 січня 2020, середа, 09:08 22
Суспільство 2020-01-22T09:09:31+02:00
Українські Новини
Тільки разом ми сильні, - Зеленський привітав українців з Днем Соборності

Тільки разом ми сильні, - Зеленський привітав українців з Днем Соборності

Валерия Драгомирова
Офіс президента, Володимир Зеленський, Відеозвернення, День Соборності

Президент Володимир Зеленський привітав українців з 101-ю річницею Дня Соборності України. Про це йдеться у відеозверненні глави держави в Facebook.

"Пройшло більше ста років. Чи зробили ми висновки з цієї історії? Вона вчить нас простому, але життєво важливому для України принципу: тільки разом ми сильні... Щоб бути сильними, потрібно стати єдиними. Щоб стати єдиними, треба бути сильними. Пам'ятайте про це! Зі святом вас! З Днем соборності України!", - каже Зеленський.


Президент закликав об'єднуватися не тільки навколо спільних традицій, культури і релігії, але й навколо спільних цінностей, серед яких назвав порядність, толерантність, свободу, демократію, достаток, повагу до закону, приватної власності і один до одного.



Нагадаємо, сьогодні українці створять "живий ланцюг" на честь Дня соборності. Українські Новини розповіли про заходи для киян та гостей столиці на честь Дня соборності України.

Тим часом синоптик прогнозує колапс на дорогах у День соборності, так як погода в Україні різко погіршиться через атмосферний фронт.

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