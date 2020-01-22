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22 січня 2020, середа, 05:45 2
Суспільство 2020-01-22T06:15:02+02:00
Українські Новини
Знаменитій фразі Яценюка "Куля в лоб" сьогодні виповнюється шість років

Знаменитій фразі Яценюка "Куля в лоб" сьогодні виповнюється шість років

Ярина Вацяк
Євромайдан, Народний фронт, куля в лоб, Арсеній Яценюк

Шість років знаменитій фразі "Куля в лоб" Арсенія Яценюка, яку він виголосив на сцені Евромайдана в Києві.

19 січня 2014 року Євромайдан від мирного мітингу перейшов до силової фази протистояння з правоохоронцями у центрі столиці. 22 січня були зафіксовані перші смерті, які перевернули хід подій в Україні.

Увечері 22 січня Яценюк озвучив вимоги опозиції про припинення силових дій з боку влади протягом 24 годин. Наводимо слова Яценюка, які прозвучали під час Віче на Майдані: "Я з ганьбою жити не буду. Завтра підемо разом вперед. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Але чесно, справедливо і сміливо. Сьогодні захищаємо Майдан. Я говорив публічно, на всю країну, зроблю до останньої секунди все, щоб кожна людина в цій країні зберіг своє життя. Щоб наша країна збереглася, як єдина держава. Щоб наші діти не плакали за своїм батькам. Щоб наші батьки не плакали за своїми дітьми, як вже сьогодні плачуть. Віктор Янукович, залишилося 24 години! Сприймай це рішення. Я прийняв рішення. Слава Україні!".

В соціальних мережах вже шість років "куля в лоб" не втрачає своєї актуальності. Зі знаменитою фразою створили багато мемів, пародій і навіть написали пісні.

Мем на фразу Яценюка Фото: facebook.com/KulyavlobaМем на фразу Яценюка Фото: facebook.com/Kulyavloba

Мем на фразу Мем на фразу "Куля в лоб". Фото: facebook.com/Kulyavloba

Мем Яценюка Фото: Процишин Мем на Яценюка Фото: Процишин

Мем на Мем на "Куля в лоб" Скришот поста Александр Цуриф

Як повідомляли Українські Новини, в травні 2019 Яценюк з фітболом розсмішив соцмережі.

У листопаді НАБУ почало розслідувати можливу дачу екс-депутатом 6 млн доларів хабара Яценюку.

 

 

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