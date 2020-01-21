"Рісоїл-Херсон" став концесіонером Херсонського морпорту

ТОВ "Рісоїл-Херсон" виграв конкурс із передачі в концесію Херсонського морського торгового порту. Про це сказано в повідомленні Кабінету міністрів, передають Українські Новини. "За результатами концесійного конкурсу Херсонського морського порту визначено переможця - ТОВ "Рісоїл-Херсон", - сказано в ньому. Компанія перемогла в концесійному конкурсі на майновий комплекс ДП "Херсонський морський торговельний порт", запропонувавши найкращі умови. Згідно з повідомленням, передбачається висока ставка змінного концесійного платежу (7%), сума фіксованого концесійного платежу становитиме 12 млн гривень, а сума зобов'язання - майже 300 млн гривень. ТОВ "Рісоїл-Херсон" - консорціум у складі ТОВ "Петро Ойл енд Кемікалс" - 60% (входить до групи компаній Georgian industrial Group, GIG) та українського портового оператора АТ RISOIL S.A. (Швейцарія) - 40%. Georgian industrial Group є однією з найбільших промислових груп Грузії. Як повідомляли Українські Новини,у 2019 українські морпорти досягли історичного рекорду перевалки Українські морпорти збільшили перевалку вантажів на 13% за 6 місяців