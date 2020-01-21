"Рісоїл-Херсон" став концесіонером Херсонського морпорту

Зеленський засвітився в магазині іграшок: купив подарунок на 7-річчя сина за 9000 гривень 08:42

В МВС не знають, хто така Тетяна Чорновол, яка хвалиться подарованим їй "Калашниковим" від міністра Авакова 11:11 Документ