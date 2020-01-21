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21 січня 2020, вівторок, 15:57 6
Економіка 2020-01-21T15:57:45+02:00
Українські Новини
"Рісоїл-Херсон" став концесіонером Херсонського морпорту

"Рісоїл-Херсон" став концесіонером Херсонського морпорту

Александр Дмитриенко
Херсонський морпорт, Морпорт, Концесія, Кабмін

ТОВ "Рісоїл-Херсон" виграв конкурс із передачі в концесію Херсонського морського торгового порту.

Про це сказано в повідомленні Кабінету міністрів, передають Українські Новини.

"За результатами концесійного конкурсу Херсонського морського порту визначено переможця - ТОВ "Рісоїл-Херсон", - сказано в ньому.

Компанія перемогла в концесійному конкурсі на майновий комплекс ДП "Херсонський морський торговельний порт", запропонувавши найкращі умови.

Згідно з повідомленням, передбачається висока ставка змінного концесійного платежу (7%), сума фіксованого концесійного платежу становитиме 12 млн гривень, а сума зобов'язання - майже 300 млн гривень.

ТОВ "Рісоїл-Херсон" - консорціум у складі ТОВ "Петро Ойл енд Кемікалс" - 60% (входить до групи компаній Georgian industrial Group, GIG) та українського портового оператора АТ RISOIL S.A. (Швейцарія) - 40%.

Georgian industrial Group є однією з найбільших промислових груп Грузії.

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