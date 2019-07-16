Украинские морпорты увеличили перевалку грузов на 13% за 6 месяцев

В январе-июне 2019 года по сравнению с аналогичными периодом 2018 года морские порты увеличили переработку грузов на 13%, или на 8,4 млн тонн до 72,2 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов, передают Українськi Новини.

Объем перевалки зерновых в 1-м полугодии увеличился на 35% до 25 млн тонн, объем перевалки руды - на 26,6% до 16,5 млн тонн.

"Значительным - на 392 тыс. тонн - оказалось увеличение обработки химических и минеральных удобрений (сыпучих - на 16,9%, фасованных - почти в 5 раз). Сохраняется тенденция роста обработки контейнеров: +72 тыс. TEU (+ 18,4%) за первое полугодие 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - отмечается в сообщении.

По сравнению с 1-м полугодием 2018 года экспорт украинской продукции через морпорты вырос на 20%.

При этом переработка импортных грузов увеличилась на 0,4%, переработка транзитных грузов - сократилась на 14,9%.

Лидерами по перевалке являются 4 порта, которые обеспечили обработку более 87% всего объема грузов в течение последних шести месяцев: "Пивденный" (23,4 млн тонн), Николаевский морпорт (15,3 млн тонн), "Черноморск" (12,3 млн тонн) и Одесский морпорт (12,1 млн тонн).

Сообщается, что за 6 месяцев текущего года морпорты обработали 5694 судов, что на 2,6% или 154 единицы меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего судов проработали в Измаильском морпорту (1816 единиц), Николаевском морпорту (876 единиц) и в порту "Черноморск" (809 единиц).

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский раскритиковал работу Одесского морпорта.

Импорт товаров превысил экспорт больше чем на $2,6 млн за пять месяцев.