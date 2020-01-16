В 2019 украинские морпорты достигли исторического рекорда перевалки

В 2019 году по сравнению с 2018 годом морские торговые порты увеличили переработку грузов на 18,4% до 160 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов, передают Українськi Новини.

"По итогам 2019 года морские порты Украины увеличили объемы перевалки грузов на 18,4% и вышли на рекордные показатели за всю историю существования (по исключением портов, расположенных в Крыму). Годовой объем перевалки грузов 13 действующих портов впервые превысил 160 млн тонн", - говорится в нем.

Согласно сообщению, наибольший вклад в рекордную перевалку сделал украинский агросектор.

Хлебные грузы и подсолнечное масло составили более трети (37,7%) от общего объема грузопотока в украинских портах.

Перевалка зерновых по сравнению с 2018 годом выросла на 32% до 54,6 млн тонн.

Перевалка руды стала второй по объему - 37,3 млн тонн в год, больше на 9 млн тонн (+ 33%), чем в 2018.

Тройку лидеров среди грузов в 2019 году замыкают контейнеры - более 1 млн TEU.

Рост перевалки в 2019 году наблюдался по всем направлениям: экспорт, импорт, транзит, внутренние перевозки.

Наиболее значимым - на 22,2% до почти 121 млн тонн - был рост экспорта продукции украинских производителей.

Импорт возрос на 8,7% до 2,58 млн тонн.

Перевалка транзитных грузов выросла почти на 8% по сравнению с прошлым годом до 11 млн тонн.

Лидерами по объему перевалки грузов в 2019 году традиционно были четыре порта "Южный" - 53,9 млн тонн (+ 26,1%), "Николаев" - 33,4 млн тонн (+ 14,5%), "Черноморск" - 26,2 млн тонн ( + 21,4%), "Одесса" - 25,3 млн тонн (+ 16,8%).

Всего за 2019 год морские порты Украины обработали 11 850 судов, что на 196 судов, или 1,7% больше, чем в прошлом году.

В 2019 году количество перевезенных грузов по Днепру выросло на 19% почти до 11,8 млн тонн.

В частности, почти на 33% увеличены перевозки металлопродукции и более чем на 54% - зерновых.

За год их перевезено 1,7 млн тонн и 4,9 млн тонн соответственно.

Рост перевозок грузов по Днепру происходит на фоне уменьшения количества судопроходов на 27%, что свидетельствует о увеличении уровня загруженности судов и улучшении условий судоходства.

Это происходит в том числе за счет дноуглубления на водохранилищах Днепра, которые филиал АМПУ "Дноуглубительный флот" осуществил впервые за последние 6 лет.

Ежегодно растет количество пассажиров, которые решили воспользоваться водным транспортом как на внутренних, так и на внешних перевозках.

В частности, в 2019 году было перевезено почти 538 тыс. пассажиров, что на 65% больше чем в 2018 году, из них около 10 тыс. составляют пассажиры на иностранных рейсах.

Как сообщали Українськi Новини,Украинские морпорты увеличили перевалку грузов на 13% за 6 месяцев

Также Со следующего года морские порты снизят пропускные тарифы в пять разы