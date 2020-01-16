В 2019 украинские морпорты достигли исторического рекорда перевалки

В 2019 году по сравнению с 2018 годом морские торговые порты увеличили переработку грузов на 18,4% до 160 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов, передают Українськi Новини. "По итогам 2019 года морские порты Украины увеличили объемы перевалки грузов на 18,4% и вышли на рекордные показатели за всю историю существования (по исключением портов, расположенных в Крыму). Годовой объем перевалки грузов 13 действующих портов впервые превысил 160 млн тонн", - говорится в нем. Согласно сообщению, наибольший вклад в рекордную перевалку сделал украинский агросектор. Хлебные грузы и подсолнечное масло составили более трети (37,7%) от общего объема грузопотока в украинских портах. Перевалка зерновых по сравнению с 2018 годом выросла на 32% до 54,6 млн тонн. Перевалка руды стала второй по объему - 37,3 млн тонн в год, больше на 9 млн тонн (+ 33%), чем в 2018. Тройку лидеров среди грузов в 2019 году замыкают контейнеры - более 1 млн TEU. Рост перевалки в 2019 году наблюдался по всем направлениям: экспорт, импорт, транзит, внутренние перевозки. Наиболее значимым - на 22,2% до почти 121 млн тонн - был рост экспорта продукции украинских производителей. Импорт возрос на 8,7% до 2,58 млн тонн. Перевалка транзитных грузов выросла почти на 8% по сравнению с прошлым годом до 11 млн тонн. Лидерами по объему перевалки грузов в 2019 году традиционно были четыре порта "Южный" - 53,9 млн тонн (+ 26,1%), "Николаев" - 33,4 млн тонн (+ 14,5%), "Черноморск" - 26,2 млн тонн ( + 21,4%), "Одесса" - 25,3 млн тонн (+ 16,8%). Всего за 2019 год морские порты Украины обработали 11 850 судов, что на 196 судов, или 1,7% больше, чем в прошлом году. В 2019 году количество перевезенных грузов по Днепру выросло на 19% почти до 11,8 млн тонн. В частности, почти на 33% увеличены перевозки металлопродукции и более чем на 54% - зерновых. За год их перевезено 1,7 млн тонн и 4,9 млн тонн соответственно. Рост перевозок грузов по Днепру происходит на фоне уменьшения количества судопроходов на 27%, что свидетельствует о увеличении уровня загруженности судов и улучшении условий судоходства. Это происходит в том числе за счет дноуглубления на водохранилищах Днепра, которые филиал АМПУ "Дноуглубительный флот" осуществил впервые за последние 6 лет. Ежегодно растет количество пассажиров, которые решили воспользоваться водным транспортом как на внутренних, так и на внешних перевозках. В частности, в 2019 году было перевезено почти 538 тыс. пассажиров, что на 65% больше чем в 2018 году, из них около 10 тыс. составляют пассажиры на иностранных рейсах. Как сообщали Українськi Новини,Украинские морпорты увеличили перевалку грузов на 13% за 6 месяцев Также Со следующего года морские порты снизят пропускные тарифы в пять разы