У 2019 ДТЕК скоротив видобуток газового вугілля на 7,6%

У 2019 компанія "ДТЕК Енерго" скоротила видобуток газового вугілля на 7,58% або на 1,7 млн ​​тонн до 22,4 млн тонн газового вугілля.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК, передають Українські Новини.

Повідомляється, що в 2019 році на "ДТЕК Павлоградвугілля" було видобуто 18,2 млн тонн вугілля, на "ДТЕК Добропіллявугілля" - 4,2 млн тонн вугілля.

Також у 2019 році ДТЕК увів в експлуатацію 36 нових лав.

Крім того, генеральний директор "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук повідомив, що в 2019 році компанія інвестувала 3,8 млрд гривень у вугледобувні підприємства.

Своєю чергою, в пресслужбі "ДТЕК Енерго" повідомили, що в 2018 році видобуток газового вугілля становив 24,1 млн тонн вугілля.

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в 2018 році ДТЕК скоротив видобуток вугілля на 1,9%, або на 520,1 тис. тонн до 27,186 млн тонн порівняно з 2017 роком.

"ДТЕК Енерго" - структура холдингу ДТЕК, що об'єднує вугільний бізнес, генерацію і дистрибуцію електроенергії, а також підприємства гірничого машинобудування.

ДТЕК управляє енергетичними активами System Capital Management.

100% акцій SCM належить бізнесменові Рінату Ахметову.