Шахтеры "ДТЭК Энерго" за 9 месяцев добыли более 16 млн тонн угля

Угледобывающие предприятия входящие в состав компании "ДТЭК Энерго" за 9 мес. текущего года добыли 16,5 млн тонн угля, информирует портал reform.energy.

Как сообщает пресс-служба компании, это топливо обеспечит стабильную работу тепловых электростанций компании и всей энергосистемы в осенне-зимний период.

"Успешное прохождение отопительного периода – задача №1 для всех энергетических компаний. ДТЭК, как представитель тепловой генерации, накапливает достаточные запасы угля на складах теплоэлектростанций до начала зимы. Наш приоритет – отечественное топливо. Шахты "ДТЭК Энерго" ежемесячно добывают 1,8 млн тонн угля. Таких показателей удается достичь благодаря упорному труду наших шахтеров и постоянным инвестициям в угледобычу", - цитирует пресс-служба слова гендиректора "ДТЭК Энерго" Дмитрия Сахарука.

До конца года горняки "ДТЭК Энерго" планируют добыть более 23 млн тонн угля.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" по состоянию на 5 сентября 2019 года законтрактовало 388 тыс. тонн угля из-за рубежа и 100 тыс. тонн антрацита.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.