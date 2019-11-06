ДТЭК разместил "зеленые" еврооблигации на 325 млн евро

Компания "ДТЭК ВИЭ" разместила 5-летние еврооблигации, направленные на финансирование проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), на 325 млн евро со ставкой 8,5% годовых.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что "ДТЭК ВИЭ" первым среди украинских компаний разместил 5-летние "зеленые" еврооблигации на 325 млн евро со ставкой 8,5% годовых.

Сообщается, что еврооблигации войдут в листинг с 12 ноября на бирже EuronextDublin.

"Зеленые" еврооблигации - это новый инструмент для украинских компаний, чтобы привлечь инвестиции в развитие возобновляемой энергетики. Их успешное размещение, безусловно, это успех всей команды ДТЭК", - отметил генеральный директор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко.

При этом он отметил, что дебютное привлечение "зеленых" еврооблигаций дает действенный финансовый механизм для перехода Украины к энергобалансу с более низким СО2.

Также сообщается, что средства, привлеченные от размещения "зеленых" еврооблигаций, будут направлены исключительно на существующие и будущие проекты "ДТЭК ВИЭ" в возобновляемой энергетике.

Кроме того, ДТЭК внедрит систему публичной отчетности, которая будет отражать распределение средств по проектам и описание самих проектов.

Как сообщали Українські Новини, ранее ДТЭК рассматривал возможность привлечения инвестиций в проекты ВИЭ путем размещения еврооблигаций.