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06 ноября 2019, среда, 11:45 334
Экономика 2019-11-06T11:47:26+02:00
Українські Новини
ДТЭК разместил "зеленые" еврооблигации на 325 млн евро

ДТЭК разместил "зеленые" еврооблигации на 325 млн евро

Еврооблигации, Возобновляемая энергия, Ринат Ахметов, DTEK Renewables B.V., ДТЭК ВИЭ
Возобновляемая энергетика (иллюстрация). Фото: epravda.com.ua
Возобновляемая энергетика (иллюстрация). Фото: epravda.com.ua

Компания "ДТЭК ВИЭ" разместила 5-летние еврооблигации, направленные на финансирование проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), на 325 млн евро со ставкой 8,5% годовых.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что "ДТЭК ВИЭ" первым среди украинских компаний разместил 5-летние "зеленые" еврооблигации на 325 млн евро со ставкой 8,5% годовых.

Сообщается, что еврооблигации войдут в листинг с 12 ноября на бирже EuronextDublin.

"Зеленые" еврооблигации - это новый инструмент для украинских компаний, чтобы привлечь инвестиции в развитие возобновляемой энергетики. Их успешное размещение, безусловно, это успех всей команды ДТЭК", - отметил генеральный директор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко.

При этом он отметил, что дебютное привлечение "зеленых" еврооблигаций дает действенный финансовый механизм для перехода Украины к энергобалансу с более низким СО2.

Также сообщается, что средства, привлеченные от размещения "зеленых" еврооблигаций, будут направлены исключительно на существующие и будущие проекты "ДТЭК ВИЭ" в возобновляемой энергетике.

Кроме того, ДТЭК внедрит систему публичной отчетности, которая будет отражать распределение средств по проектам и описание самих проектов.

Как сообщали Українські Новини, ранее ДТЭК рассматривал возможность привлечения инвестиций в проекты ВИЭ путем размещения еврооблигаций.

Больше новостей о: Еврооблигации Возобновляемая энергия Ринат Ахметов DTEK Renewables B.V. ДТЭК ВИЭ

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