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21 січня 2020, вівторок, 14:53 17
Політика 2020-01-21T16:00:02+02:00
Українські Новини
Інститут нацпам'яті готує цикл лекцій з декомунізації для шкіл

Інститут нацпам'яті готує цикл лекцій з декомунізації для шкіл

Надежда Комендантова
Антон Дробович, Інститут національної пам'яті, Декомунізація
Декомунізація. Фото: facebook.com/mustang.wanted
Декомунізація. Фото: facebook.com/mustang.wanted

Український інститут національної пам'яті готує цикл лекцій з питань декомунізації для шкіл.

Про це голова Інституту нацпам'яті Антон Дробович повідомив кореспонденту Українських Новин.

"Ми зараз якраз плануємо ряд подій, проектів на рік. Наприклад, цикли лекцій в школах", - сказав він.

Крім цього, Дробович повідомив, що в березні повинен бути запущений семінар в Каховці за так званою креативної декомунізації.

Він пояснив, що цей семінар буде спрямований на вирішення того, що робити суспільству для звільнення свого простору від комуністичних символів.

Він також зазначив, що головне завдання інституту на даний момент полягає в тому, щоб люди самі захотіли звільнитися від комуністичного минулого.

"Найголовніша задача - це щоб більшість людей на місцях самі хотіли змінити свій простір. Ми міркуємо як подати так, щоб молодь, активна частина населення, це хотіла робити. Тому що ми зараз бачимо, що десь є байдужі люди, десь є ностальгують, а є активісти, які категорично проти. Треба зробити так, щоб більшості було цікаво таке перевтілення", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, Дробович окреслив пріоритети роботи Інституту нацпам'яті.

Раніше він заявив, що Україна не буде блокувати ексгумацію польських поховань.

 

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