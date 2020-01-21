Шквальний вітер, дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 січня

22 січня в Києві хмарно, вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, вітер західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря протягом доби +1...+3 градуси. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно, вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, вітер західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень 0...+5 градусів. У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, температура вночі -5...-10 градусів, вдень -3...-8 градусів. У Моршині вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +2...+4 градуси. У Трускавці вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, температура вночі 0...-2 градуси, вдень +2...+4 градуси. У Сваляві вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, температура вночі 0...-2 градуси, вдень 0...+2 градуси. На півночі України хмарно, вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, вітер західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень 0...+5 градусів. У центрі України хмарно, вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, вітер західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень 0...+5 градусів. На сході України хмарно, вночі без опадів, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, вітер західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень 0...+5 градусів. На півдні України хмарно, без опадів, вітер західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +1...+6 градусів. У Криму хмарно, без опадів, вітер західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +2...+7 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі 0...-2 градуси, вдень +4...+6 градусів. Як повідомляли Українські Новини, потужний північний циклон несе в Україну снігопади та шквали: синоптик попередила про різке погіршення погоди. Також раніше синоптики спрогнозували погоду до кінця січня.