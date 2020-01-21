Офіс ГПУ просить взяти під варту Павловського

Офіс генерального прокурора просить суд взяти під варту колишнього помічника екс-депутата Верховної Ради Миколи Паламарчука ("Блок Петра Порошенко") Ігоря Павловського, підозрюваного в причетності до вбивства виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Офісу генпрокурора. "Прокурори будуть клопотати про обрання запобіжного заходу (Павловського) у вигляді утримання під вартою", - повідомила прес-служба. Суд розгляне запобіжний захід Павловському сьогодні. Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали екс-помічника депутата від БПП 20 січня. Офіс генерального прокурора і Служба безпеки України провели ряд обшуків у кримінальному провадженні щодо вбивства Катерини Гандзюк.