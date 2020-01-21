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21 січня 2020, вівторок, 13:13 23
Силові структури 2020-01-21T16:00:03+02:00
Українські Новини
Офіс ГПУ просить взяти під варту Павловського

Офіс ГПУ просить взяти під варту Павловського

Жора Шокин
Офіс Генпрокурора, Ігор Павловський, Арешт, Справа Гандзюк, Печерський суд, Клопотання
Ігор Павловський. Фото: Facebook Ігор Павловський/slidstvo.info
Ігор Павловський. Фото: Facebook Ігор Павловський/slidstvo.info

Офіс генерального прокурора просить суд взяти під варту колишнього помічника екс-депутата Верховної Ради Миколи Паламарчука ("Блок Петра Порошенко") Ігоря Павловського, підозрюваного в причетності до вбивства виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

"Прокурори будуть клопотати про обрання запобіжного заходу (Павловського) у вигляді утримання під вартою", - повідомила прес-служба.

Суд розгляне запобіжний захід Павловському сьогодні.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали екс-помічника депутата від БПП 20 січня.

Офіс генерального прокурора і Служба безпеки України провели ряд обшуків у кримінальному провадженні щодо вбивства Катерини Гандзюк.

 

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