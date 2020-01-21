Військовому, який застрелив товариша по службі з автомата "Калашникова", дали 5 років тюрми

Яворівський районний суд Львівської області засудив до 5 років в'язниці 21-річного військовослужбовця строкової служби однієї з військових частин Львівської області за порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило смерть іншого військового.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби військової прокуратури Західного регіону, передають Українські Новини.

Суд виніс вирок 13 січня і визнав військового винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 414 (порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло смерть потерпілого) Кримінального кодексу.

В суді військовою прокуратурою було доведено, що в червні 2019 року вказаний військовослужбовець-строковик, вважаючи автомат Калашникова розрядженим, жартома скерував його на товариша по службі і випадково натиснув на спусковий курок.

Отримана травма потерпілого солдата виявилася не сумісною з життям.

Обвинувачений вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю та щиро розкаявся.

Суд врахував всі обставини і засудив правопорушника до 5 років позбавлення волі.

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