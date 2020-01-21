Мета нового законопроекту Мінкульту - встановити контроль над ЗМІ та журналістами, - Томіленко

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко вважає, що законопроект Міністерства культури про медіа є ворожим до українських журналістів та має на меті контроль над ЗМІ та журналістами.

Про це Томіленко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ключова ідея Мінкульту - запровадження по суті ліцензування журналістської професії. В Україні працюватимуть журналісти та "професійні журналісти". Закон містить спеціальний Розділ - "Самоврядування журналістів України", яким держава у двадцяти! статтях регламентує діяльність спеціальної "Асоціації професійних журналістів України"", - написав він.

Томіленко зазначає, що визнані у такий спосіб чиновниками "професійні журналісти" отримують певні переваги у доступі до інформації та спеціальний порядок розслідувань справ проти них (якщо є кримінальна справа) та атак на них (у випадку нападу). Також "професійний журналіст" отримує право "на щорічну відпустку тривалістю 36 календарних днів за рахунок суб‘єктів у сфері медіа".

Пост Томіленко про законопроект про медіа. Скріншот: facebook.com/sergiy.tomilenko

Законопроект про міді. Стаття 21. Скріншот: facebook.com/sergiy.tomilenko

Стаття 28 Законопроекту про медіа. Скріншот: facebook.com/sergiy.tomilenko

Стаття 42 Законопроекту про ЗМІ. Скріншот: facebook.com/sergiy.tomilenko

34 стаття Законопроекту про медіа. Скріншот: facebook.com/sergiy.tomilenko

Як повідомляли Українські Новини, секретар НСЖУ сумнівається в конституційності органу спільного регулювання, передбаченого законопроектом про медіа.

Томіленко також вважає, що Кабмін хоче ввести заборону на заняття журналістикою через закон про дезінформації.