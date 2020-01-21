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  • За 11 міс. Україна купила у Росії більш половини імпортованого ядерного палива
21 січня 2020, вівторок, 11:48 8
Економіка 2020-01-21T12:30:02+02:00
Українські Новини
За 11 міс. Україна купила у Росії більш половини імпортованого ядерного палива

За 11 міс. Україна купила у Росії більш половини імпортованого ядерного палива

Александр Дмитриенко
Ядерне паливо, Росія, ТВЭЛ, Westinghouse
Ядерне паливо. Фото: Атомна енергія 2.0
Ядерне паливо. Фото: Атомна енергія 2.0

У січні-листопаді Україна імпортувала з Росії (компанія "ТВЭЛ") ядерне паливо на суму 200,108 млн, у компанії Westinghouse (виробництво у Швеції) - на суму 155,98 млн доларів.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Всього в січні-листопаді Україна імпортувала ядерного палива на суму 356,088 млн доларів.

Таким чином, частка Westinghouse за 11 місяців становить 43,8%, частка "ТВЭЛ" - 56,2%.

У листопаді Україна закупила ядерного палива на 28,483 млн доларів у "ТВЭЛ", у Westinghouse - на 27,59 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Герус вважає, що неможливо відмовитися від постачання енергоносіїв з Росії

У першому півріччі Україна купила у Росії майже половину імпортованого ядерного палива

В 2018 році Україна імпортувала з Росії ядерного палива на суму 374,621 млн доларів, а також купила у компанії Westinghouse на 148,53 млн доларів.

Таким чином, у 2018 році частка палива Westinghouse в сумарному імпорті становила 28,4%, компанії "ТВЭЛ" - 71,6%.

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