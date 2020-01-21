За 11 міс. Україна купила у Росії більш половини імпортованого ядерного палива

У січні-листопаді Україна імпортувала з Росії (компанія "ТВЭЛ") ядерне паливо на суму 200,108 млн, у компанії Westinghouse (виробництво у Швеції) - на суму 155,98 млн доларів.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Всього в січні-листопаді Україна імпортувала ядерного палива на суму 356,088 млн доларів.

Таким чином, частка Westinghouse за 11 місяців становить 43,8%, частка "ТВЭЛ" - 56,2%.

У листопаді Україна закупила ядерного палива на 28,483 млн доларів у "ТВЭЛ", у Westinghouse - на 27,59 млн доларів.

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У першому півріччі Україна купила у Росії майже половину імпортованого ядерного палива

В 2018 році Україна імпортувала з Росії ядерного палива на суму 374,621 млн доларів, а також купила у компанії Westinghouse на 148,53 млн доларів.

Таким чином, у 2018 році частка палива Westinghouse в сумарному імпорті становила 28,4%, компанії "ТВЭЛ" - 71,6%.