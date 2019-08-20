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20 августа 2019, вторник, 12:50 16
Экономика 2019-08-20T12:53:00+03:00
Українські Новини
В первом полугодии Украина купила у России почти половину импортированного ядерного топлива

В первом полугодии Украина купила у России почти половину импортированного ядерного топлива

В январе-мае Украина импортировала из России (компания "ТВЭЛ") ядерное топливо на сумму 47,173 млн долларов, у компании Westinghouse (производство в Швеции) - на сумму 51,229 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Всего в январе-мае Украина импортировала ядерное топливо на сумму 98,402 млн долларов.

Таким образом, доля Westinghouse за 1 полугодие составила 52%, доля "ТВЭЛа" - 48%

В июне Украина закупила ядерное топливо на 29,736 млн долларов и закупки производились только у российского "ТВЭЛа".

У Westinghouse в июне топливо не закупалось.

Как сообщали Українськi Новини, за год Украина купила ядерное топливо у российской компании на 374,6 млн долларов.

Ранее "Энергоатом" отрицал обвинения в тайном подписании допсоглашения с российской "ТВЭЛ" на поставку ядерного топлива, а в СМИ перед этим появилась информация, что "Энергоатом" и "ТВЭЛ" подписали допсоглашение к контракту на поставку ядерного топлива.

Больше новостей о: Россия-Украина Ядерное топливо торговля с Россией

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