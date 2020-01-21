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21 січня 2020, вівторок, 11:16 11
Силові структури 2020-01-21T11:31:35+02:00
Українські Новини
НАБУ повідомило свідку у справі радикала-"забіяки" Скуратовського про підозру

НАБУ повідомило свідку у справі радикала-"забіяки" Скуратовського про підозру

Надежда Комендантова
Сергій Скуратовський, підозра, НАБУ
Сергій Скуратівський. Фото: Facebook/Serhii Skuratovsky
Сергій Скуратівський. Фото: Facebook/Serhii Skuratovsky

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) під керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомило про підозру свідка у справі проти колишнього депутата Верховної Ради від фракції Радикальної партії Олега Ляшка Сергія Скуратовського через відмову давати показання.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в НАБУ.

"Це свідок у справі Скуратовського, підозрюваного в недекларування майна", - сказав він.

За його словами, мова йде не про родича екс-депутата, а про директора підконтрольного Скуратовському юридичної особи.

Інших подробиць він не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, у березні САП направляла колишньому генеральному прокурору Юрію Луценку подання про зняття недоторканності з Скуратовського для внесення в парламент.

5 вересня прокуратура повідомила Скуратовському про підозрі у побитті голови сільради Київської області.

Колишній народний обранець підозрюється у внесенні недостовірних відомостей в декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме в приховуванні наявності у його сім'ї корпоративних прав на 3 юридичних особи загальною вартістю понад 24 млн гривень, користування транспортним засобом Mercedes-Benz S450 і нежитловим приміщенням вартістю 1,5 млн гривень.

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