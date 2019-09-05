Экс-депутату Рады от "Радикальной партии" сообщили о подозрении в избиении главы сельсовета в Киевской области

Прокуратура сообщила бывшему депутату Верховной Рады Сергею Скуратовскому (Радикальная партия Олега Ляшко) о подозрении в избиении главы сельсовета в Киевской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что под процессуальным руководством Киево-Святошинской местной прокуратуры расследуется уголовное производство по заявлению сельского председателя села Плахтянка о причинении ему телесных повреждений одним из бывших депутатов Рады.\r\nВо время досудебного расследования установлено, что подозреваемый экс-депутат, находясь на дороге между селами Плахтянка и Андреевка Макаровского района Киевской области, на почве внезапно возникших неприязненных отношений по мотивам надуманной обиды нанес сельскому голове удар, от которого потерпевший не удержался на ногах и упал на землю.\r\nВ результате нанесенного удара пострадавший получил легкие телесные повреждения.\r\nКроме этого, во время указанного конфликта Скуратовский угрожал сельскому голове убийством из охотничьего ружья.\r\nВ настоящее время в уголовном производстве Киево-Святошинской местной прокуратурой бывшему депутату сообщено о подозрении, он объявлен в розыск.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Национальное антикоррупцитонное бюро заявило, что подозревает Скуратовского в коррупции и подготовило представление о снятии с него неприкосновенности.