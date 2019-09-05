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05 сентября 2019, четверг, 13:12 129
Силовые структуры 2019-09-05T15:00:03+03:00
Українські Новини
Экс-депутату Рады от "Радикальной партии" сообщили о подозрении в избиении главы сельсовета в Киевской области

Экс-депутату Рады от "Радикальной партии" сообщили о подозрении в избиении главы сельсовета в Киевской области

Сергей Скуратовский. Фото: Facebook/Serhii Skuratovsky
Сергей Скуратовский. Фото: Facebook/Serhii Skuratovsky

Прокуратура сообщила бывшему депутату Верховной Рады Сергею Скуратовскому (Радикальная партия Олега Ляшко) о подозрении в избиении главы сельсовета в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры, передают Українськi Новини.

Указано, что под процессуальным руководством Киево-Святошинской местной прокуратуры расследуется уголовное производство по заявлению сельского председателя села Плахтянка о причинении ему телесных повреждений одним из бывших депутатов Рады.

Во время досудебного расследования установлено, что подозреваемый экс-депутат, находясь на дороге между селами Плахтянка и Андреевка Макаровского района Киевской области, на почве внезапно возникших неприязненных отношений по мотивам надуманной обиды нанес сельскому голове удар, от которого потерпевший не удержался на ногах и упал на землю.

В результате нанесенного удара пострадавший получил легкие телесные повреждения.

Кроме этого, во время указанного конфликта Скуратовский угрожал сельскому голове убийством из охотничьего ружья.

В настоящее время в уголовном производстве Киево-Святошинской местной прокуратурой бывшему депутату сообщено о подозрении, он объявлен в розыск.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Национальное антикоррупцитонное бюро заявило, что подозревает Скуратовского в коррупции и подготовило представление о снятии с него неприкосновенности.

Больше новостей о: Прокуратура подозрение Радикальная партия Олега Ляшко Сергей Скуратовский

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