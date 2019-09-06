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  • Радикалу -"драчуну" Скуратовскому объявили о подозрении в недекларировании имущества и не могут его найти
06 сентября 2019, пятница, 17:22 118
Экономика 2019-09-06T19:00:03+03:00
Українські Новини
Радикалу -"драчуну" Скуратовскому объявили о подозрении в недекларировании имущества и не могут его найти

Радикалу -"драчуну" Скуратовскому объявили о подозрении в недекларировании имущества и не могут его найти

Сергей Скуратовский. Фото: facebook.com/serhii.skuratovsky
Сергей Скуратовский. Фото: facebook.com/serhii.skuratovsky

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила бывшему депутату Верховной Рады от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергею Скуратовскому о подозрении в недекларировании имущества.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"6 сентября 2019 под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины Скуратовскому С. И. в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларировании недостоверной информации) УК Украины", - сказано в нем.

Бывший народный избранник подозревается во внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, а именно в сокрытии наличия у его семьи корпоративных прав на 3 юридических лица общей стоимостью более 24 млн гривен, пользование транспортным средством Mercedes-Benz S450 и нежилым помещением стоимостью 1,5 млн гривен.

В связи с тем, что местонахождение Скуратовского в настоящее время не установлено, о подозрении  сообщено заочно.

Принимаются меры для установления местонахождения подозреваемого.

Как сообщали Українськi Новини, в марте САП направляла бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко представление о снятии неприкосновенности с Скуратовского для внесения в парламент.

5 сентября прокуратура сообщила Скуратовскому о подозрении в избиении главы сельсовета в Киевской области.

Полиция объявила розыск депутата-"ляшковца", который избил сельского голову.

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