Радикалу -"драчуну" Скуратовскому объявили о подозрении в недекларировании имущества и не могут его найти

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила бывшему депутату Верховной Рады от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергею Скуратовскому о подозрении в недекларировании имущества.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"6 сентября 2019 под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины Скуратовскому С. И. в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 (декларировании недостоверной информации) УК Украины", - сказано в нем.

Бывший народный избранник подозревается во внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, а именно в сокрытии наличия у его семьи корпоративных прав на 3 юридических лица общей стоимостью более 24 млн гривен, пользование транспортным средством Mercedes-Benz S450 и нежилым помещением стоимостью 1,5 млн гривен.

В связи с тем, что местонахождение Скуратовского в настоящее время не установлено, о подозрении сообщено заочно.

Принимаются меры для установления местонахождения подозреваемого.

Как сообщали Українськi Новини, в марте САП направляла бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко представление о снятии неприкосновенности с Скуратовского для внесения в парламент.

5 сентября прокуратура сообщила Скуратовскому о подозрении в избиении главы сельсовета в Киевской области.

Полиция объявила розыск депутата-"ляшковца", который избил сельского голову.