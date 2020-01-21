Україна не почула чіткої відповіді від Великобританії про тризуб: посольство вимагає роз'яснень

Посольство України у Великобританії очікує роз'яснень британської сторони їх відповіді щодо тризуба в частині, чи буде виключений український герб з "Посібника з протидії екстремізму", поширеного британськими правоохоронними органами.

Про це йдеться у повідомленні посольства України у Великобританії в мікроблозі Twitter.

"І все ж, немає чіткої відповіді на просте запитання: чи буде Тризуб, конституційний національний символ і герб України, виключений з Посібника з екстремізму. Очікуємо більше роз'яснень від британської сторони", - йдеться в ньому.

Відповідь посольства України у Великобританії на заяву британського уряду. Скріншот: @UkrEmbLondon

Заява британського уряду про герб України. Скріншот: @UkrEmbLondon

Як повідомляли Українські Новини, поліція в Великобританії прирівняла до символів терористів і екстремістів державний герб України – тризуб. При цьому поліція наполягає на тому, що посібник складався з інформаційною метою і не несла завдання визначити всі групи, які описуються там, як екстремістські.