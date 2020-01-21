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21 січня 2020, вівторок, 10:16 9
Зовнішня політика 2020-01-21T11:30:03+02:00
Українські Новини
Україна не почула чіткої відповіді від Великобританії про тризуб: посольство вимагає роз'яснень

Україна не почула чіткої відповіді від Великобританії про тризуб: посольство вимагає роз'яснень

Ярина Вацяк
Посольство України у Великобританії, Герб України, Тризуб
Тризуб. Фото: pixabay.com
Тризуб. Фото: pixabay.com

Посольство України у Великобританії очікує роз'яснень британської сторони їх відповіді щодо тризуба в частині, чи буде виключений український герб з "Посібника з протидії екстремізму", поширеного британськими правоохоронними органами.

Про це йдеться у повідомленні посольства України у Великобританії в мікроблозі Twitter.

"І все ж, немає чіткої відповіді на просте запитання: чи буде Тризуб, конституційний національний символ і герб України, виключений з Посібника з екстремізму. Очікуємо більше роз'яснень від британської сторони", - йдеться в ньому.

Відповідь посольства України у Великобританії на заяву британського уряду. Скріншот: @UkrEmbLondonВідповідь посольства України у Великобританії на заяву британського уряду. Скріншот: @UkrEmbLondon

Заяву британського уряду про герб України. Скріншот: @UkrEmbLondonЗаява британського уряду про герб України. Скріншот: @UkrEmbLondon

Як повідомляли Українські Новини, поліція в Великобританії прирівняла до символів терористів і екстремістів державний герб України – тризуб. При цьому поліція наполягає на тому, що посібник складався з інформаційною метою і не несла завдання визначити всі групи, які описуються там, як екстремістські.

 

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