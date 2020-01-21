Арешт активів "Газпрому" в Європі знято на прохання "Нафтогазу"

Арешти і забезпечувальні заходи щодо активів компанії "Газпром" (Росія) в Англії і Уельсі, Нідерландах і Люксембурзі, накладені за позовами Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", знято.

Про це йдеться в повідомленні російського інформаційного агентства ТАСС, передають Українські Новини.

Холдинг зазначає, що зобов'язання суду (Undertakings) "Газпрому", South Stream Transport B.V. і Blue Stream Pipeline Company B.V. було припинено наказом суду в Англії від 14 січня 2020 року.

"Юридична компанія "ДЛА Пайпер Лондон" підтвердила, що цього достатньо для припинення зобов'язань суду в Англії. Крім того, адвокати "Нафтогазу" 10 січня направили листи на адресу адвокатів "Газпрому" і нідерландських компаній групи "Газпром" про зняття арештів в Нідерландах. "ДЛА Пайпер Амстердам" підтвердили, що цього достатньо для зняття арештів в Нідерландах", - сказано в повідомленні.

Що стосується активів у Люксембурзі, то 11 січня "Нафтогаз" і "Газпром" підписали акти про відкликання вимоги щодо арештів від 15/22 лютого і 26/31 липня 2019 року.

"Адвокати" Нафтогазу "13 січня 2020 року направили листи на адресу люксембурзьких банків і компаній, щодо яких було прийнято арешти 15/22 лютого і 26/31 липня 2019 року. Arendt & Medernach підтвердили, що цих дій достатньо для зняття арештів у Люксембурзі за умови зняття банками і компаніями обмежень, накладених ними на підставі арештів", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу "Нафтогаз" на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook зазначив, що арешти на активи "Газпрому" накладалися з метою виплати російською компанією заборгованості згідно з рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма.

"Нам пишуть люди, запитують, що за "зрада". Пояснюємо. Ці арешти накладалися на активи "Газпрому" в різних юрисдикціях, щоб змусити його заплатити борг за рішенням Стокгольмського арбітражу, 2,9 млрд доларів. Ми отримали 2,9 млрд доларів від "Газпрому" 27 грудня 2019. Борг стягнуто", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" не планує укладати нові домовленості з "Газпромом".

Раніше, 27 грудня, "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма.