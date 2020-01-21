Разумков розповів, коли Рада розгляне скорочення кількості депутатів

Парламент на наступній сесії, яка почнеться 4 лютого, може приступити до розгляду змін до Конституції щодо скорочення чисельності депутатів. Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вчора, 20 січня, під час ток-шоу "Свобода слова".

Так, Разумков повідомив, що Рада може прийняти законопроект №1017, який передбачає зменшення складу нардепів до 300 осіб і запровадження пропорційної виборчої системи.

"Думаю, що так. Є таке рішення Конституційного суду", - заявив Дмитро Разумков.

Так само він висловив жаль з приводу того, що Конституційний суд повернув законопроект про позбавлення мандатів депутатів-кнопкодавів і прогульників.

"І особисто мені шкода, що так. Я вважаю, все ж таки, якщо народний депутат кнопкодавить або не виконує своїх функцій, то йому нічого робити в Верховній Раді, нехай йде займатися чимось іншим", - зазначив Разумков.

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Як повідомляли Українські Новини, КС визнав конституційним скорочення кількості депутатів Ради з 450 до 300, але з зауваженнями.

Також Зеленський хоче скоротити склад Верховного суду на 100 суддів.