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21 січня 2020, вівторок, 09:32 15
Верховна Рада і партії 2020-01-21T12:30:04+02:00
Українські Новини
Разумков розповів, коли Рада розгляне скорочення кількості депутатів

Разумков розповів, коли Рада розгляне скорочення кількості депутатів

Анна Рудык
Верховна Рада, скорочення Ради, Депутати Верховної Ради, Дмитро Разумков

Парламент на наступній сесії, яка почнеться 4 лютого, може приступити до розгляду змін до Конституції щодо скорочення чисельності депутатів. Про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вчора, 20 січня, під час ток-шоу "Свобода слова".

Так, Разумков повідомив, що Рада може прийняти законопроект №1017, який передбачає зменшення складу нардепів до 300 осіб і запровадження пропорційної виборчої системи.

"Думаю, що так. Є таке рішення Конституційного суду", - заявив Дмитро Разумков.

Так само він висловив жаль з приводу того, що Конституційний суд повернув законопроект про позбавлення мандатів депутатів-кнопкодавів і прогульників.

"І особисто мені шкода, що так. Я вважаю, все ж таки, якщо народний депутат кнопкодавить або не виконує своїх функцій, то йому нічого робити в Верховній Раді, нехай йде займатися чимось іншим", - зазначив Разумков.

Як повідомляли Українські Новини, КС визнав конституційним скорочення кількості депутатів Ради з 450 до 300, але з зауваженнями.

Також Зеленський хоче скоротити склад Верховного суду на 100 суддів.

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