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21 січня 2020, вівторок, 09:04 16
Життя 2020-01-21T12:45:04+02:00
Українські Новини
Як привітати Григорія з іменинами: найкращі побажання у віршах і картинках

Як привітати Григорія з іменинами: найкращі побажання у віршах і картинках

Анна Рудык
Григорій Чудотворець, привітання у віршах, привітання у картинках, день ангела
Привітання з Днем ангела. Фото: klikе.nеt
Привітання з Днем ангела. Фото: klikе.nеt

Сьогодні, 21 січня, 21 християни вшановують пам'ять преподобного мученика Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря. Українські Новини зібрали привітання з іменинами для чоловіків з ім'ям Григорій.

Григорій Чудотворець жив, зцілював і пророкував у часи Київської Русі. Згідно з повір'ями, чернець міг творити чудеса. Одного разу він молитвою до Господа змусив злодіїв, які проникли в його келію заради поживи, заснути на п'ять днів. Іншого разу зловмисники вирішили вкрасти плоди дерев в саду Григорія, але застигли як кам'яні на дві доби.

А в народі в цей день відзначали свято Провід коляд, оскільки завершувався цикл Свят після Різдва.

Поздравления с именинами для мужчин с именем Григорий

***

Желаю в этот день особый, славный,

Тебе прекрасных, долгих лет,

Желаю жизни очень яркой,

О прошлом ты не сожалей.

Еще тебе желаю милый Гриша,

Успеха, он порой необходим,

И на пути, чтоб не было помехи,

Чтобы для всех ты был незаменим.

***

Гриша, Гришенька, Григорий,

Поздравления лови,

Будь активный и здоровый,

Как в морях тони в любви.

Унывать не думай даже,

Улыбайся, выше нос!

И чтоб день рабочий каждый

Приносил карьерный рост!

***

Пускай не будет в жизни никаких проблем,

Пускай печалей никогда не будет слышно.

И не тревожит грусть пускай совсем,

Мечты твои пускай сбываются все, Гриша!

Я от души приветствую тебя!

Хочу чтобы всегда ты улыбался,

И счастлив чтобы был всегда

И никогда в себе не сомневался.

***

Поздравляю, Гришенька, тебя!

Настроение будет пусть чудесным,

Пусть поет всегда душа,

Будет все вокруг пускай прелестно.

Пусть супруга пониманьем и теплом

Окружает с нежностью, любовью.

И достатком пусть сияет дом,

И крепчает пусть твое здоровье.

***

Поздоровлення з іменинами Григорія в листівках:

Поздравления с Днем ангела Григория в картинках. Фото: klikе.nеtПривітання з Днем ангела Григорія в картинках. Фото: klikе.nеt

Открытка с Днем ангела. Фото: klikе.nеtЛистівка з Днем ангела. Фото: klikе.nеt

Открытка с именинами Григория. Фото: klikе.nеtЛистівка з іменинами Григорія. Фото: klikе.nеt

Поздравление с именинами. Фото: klikе.nеtПривітання з іменинами. Фото: klikе.nеt

Раніше Українські Новини повідомляли, що радять зірки знаками зодіаку на вівторок.

Також січень стане енергетично стабільним для всіх знаків зодіаку.

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