Як привітати Григорія з іменинами: найкращі побажання у віршах і картинках

Сьогодні, 21 січня, 21 християни вшановують пам'ять преподобного мученика Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря. Українські Новини зібрали привітання з іменинами для чоловіків з ім'ям Григорій.

Григорій Чудотворець жив, зцілював і пророкував у часи Київської Русі. Згідно з повір'ями, чернець міг творити чудеса. Одного разу він молитвою до Господа змусив злодіїв, які проникли в його келію заради поживи, заснути на п'ять днів. Іншого разу зловмисники вирішили вкрасти плоди дерев в саду Григорія, але застигли як кам'яні на дві доби.

А в народі в цей день відзначали свято Провід коляд, оскільки завершувався цикл Свят після Різдва.

Поздравления с именинами для мужчин с именем Григорий

***

Желаю в этот день особый, славный,

Тебе прекрасных, долгих лет,

Желаю жизни очень яркой,

О прошлом ты не сожалей.

Еще тебе желаю милый Гриша,

Успеха, он порой необходим,

И на пути, чтоб не было помехи,

Чтобы для всех ты был незаменим.

***

Гриша, Гришенька, Григорий,

Поздравления лови,

Будь активный и здоровый,

Как в морях тони в любви.

Унывать не думай даже,

Улыбайся, выше нос!

И чтоб день рабочий каждый

Приносил карьерный рост!

***

Пускай не будет в жизни никаких проблем,

Пускай печалей никогда не будет слышно.

И не тревожит грусть пускай совсем,

Мечты твои пускай сбываются все, Гриша!

Я от души приветствую тебя!

Хочу чтобы всегда ты улыбался,

И счастлив чтобы был всегда

И никогда в себе не сомневался.

***

Поздравляю, Гришенька, тебя!

Настроение будет пусть чудесным,

Пусть поет всегда душа,

Будет все вокруг пускай прелестно.

Пусть супруга пониманьем и теплом

Окружает с нежностью, любовью.

И достатком пусть сияет дом,

И крепчает пусть твое здоровье.

***

Поздоровлення з іменинами Григорія в листівках:

Привітання з Днем ангела Григорія в картинках. Фото: klikе.nеt

Листівка з Днем ангела. Фото: klikе.nеt



Листівка з іменинами Григорія. Фото: klikе.nеt

Привітання з іменинами. Фото: klikе.nеt

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