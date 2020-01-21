Як привітати Григорія з іменинами: найкращі побажання у віршах і картинках

Сьогодні, 21 січня, 21 християни вшановують пам'ять преподобного мученика Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря. Українські Новини зібрали привітання з іменинами для чоловіків з ім'ям Григорій. Григорій Чудотворець жив, зцілював і пророкував у часи Київської Русі. Згідно з повір'ями, чернець міг творити чудеса. Одного разу він молитвою до Господа змусив злодіїв, які проникли в його келію заради поживи, заснути на п'ять днів. Іншого разу зловмисники вирішили вкрасти плоди дерев в саду Григорія, але застигли як кам'яні на дві доби. А в народі в цей день відзначали свято Провід коляд, оскільки завершувався цикл Свят після Різдва. Поздравления с именинами для мужчин с именем Григорий *** Желаю в этот день особый, славный, Тебе прекрасных, долгих лет, Желаю жизни очень яркой, О прошлом ты не сожалей. Еще тебе желаю милый Гриша, Успеха, он порой необходим, И на пути, чтоб не было помехи, Чтобы для всех ты был незаменим. *** Гриша, Гришенька, Григорий, Поздравления лови, Будь активный и здоровый, Как в морях тони в любви. Унывать не думай даже, Улыбайся, выше нос! И чтоб день рабочий каждый Приносил карьерный рост! *** Пускай не будет в жизни никаких проблем, Пускай печалей никогда не будет слышно. И не тревожит грусть пускай совсем, Мечты твои пускай сбываются все, Гриша! Я от души приветствую тебя! Хочу чтобы всегда ты улыбался, И счастлив чтобы был всегда И никогда в себе не сомневался. *** Поздравляю, Гришенька, тебя! Настроение будет пусть чудесным, Пусть поет всегда душа, Будет все вокруг пускай прелестно. Пусть супруга пониманьем и теплом Окружает с нежностью, любовью. И достатком пусть сияет дом, И крепчает пусть твое здоровье. *** Поздоровлення з іменинами Григорія в листівках: Привітання з Днем ангела Григорія в картинках. Фото: klikе.nеt Листівка з Днем ангела. Фото: klikе.nеt Листівка з іменинами Григорія. Фото: klikе.nеt Привітання з іменинами. Фото: klikе.nеt Раніше Українські Новини повідомляли, що радять зірки знаками зодіаку на вівторок. Також січень стане енергетично стабільним для всіх знаків зодіаку.