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21 января 2020, вторник, 06:30 108 Инфографика
Lifestyle 2020-01-21T06:30:02+02:00
Українські Новини
Что звезды советуют всем знакам зодиака на вторник

Что звезды советуют всем знакам зодиака на вторник

Елена Новикова
Знаки зодиака, астрологический прогноз, советы астрологов, Гороскоп, гороскоп на каждый день
Гороскоп . Фото: horoscopes.rambler.
Гороскоп . Фото: horoscopes.rambler.

С 20 по 26 января астрологи прогнозируют всем знакам зодиака нестабильность в отношениях с противоположным полом. А что звезды подготовили всем знакам зодиака на вторник, 21 января, расскажут Українські Новини.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Не смотря на то, что начало дня покажется скучным, день пройдет под эгидой веселья. Все двери для Овнов будут открыты в этот день.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Если чувствуете, что не справляетесь, то не отказывайтесь от помощи со стороны окружающих. Любые ошибки в этот день могут стать фатальными.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецам во вторник звезды советуют не расслабляться. В этот день придется проявить твердость характера, ведь только Близнецы смогут проконтролировать хаос вокруг.

Рак (21 июня - 22 июля)

Ракам во вторник стоит отбросить лишние сомнения и начать действовать. Не бойтесь начинать, ведь пока не попробуете - не узнаете стоит ли игра свеч.

Лев (23 июля - 22 августа)

Львов во вторник ожидает наполненный романтикой день. Одиночек будет ждать неожиданная встреча или знакомство, а семейных Львов - романтическое приключение.

Дева (23 августа - 22 сентября)

В этот день прошлое не раз напомнит о себе. Но именно с его помощью Девы смогут найти решение проблемы, которая давно их беспокоит.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весам звезды советуют начать изучать что-то новое: записаться на курсы или купить интересную книгу. Скоро Весам могут понадобиться новые знания.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Вторник станет хорошим днем для реализации идей. Воспользуйтесь этим.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцам может показаться, что их не слушают и не слышат. Не пытайтесь докричаться до окружающих. Берегите связки.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Козерогов во вторник посетит вдохновение. Звезды советуют записывать все идеи и планы, которые придут в голову, ведь потом их сможете и не вспомнить.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Водолеем звезды советуют не играть в карты, ведь вторник будет наполнен любовью.

 Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбам звезды советуют отдать инициативу в другие руки и отдохнуть. Даром убеждения вы сегодня располагать не будете. Позвольте взять инициативу кому-нибудь другому, для разнообразия.

Как сообщали Українські Новини, январь станет энергетически стабильным для всех знаков зодиака. Тем временем астролог рассказал, что ожидать Козерогам и Весам от 2020 года.

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