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21 січня 2020, вівторок, 08:37 22
Події 2020-01-21T08:45:02+02:00
Українські Новини
Вижили тільки кошенята: в Дніпрі в серйозній ДТП загинули дві людини

Вижили тільки кошенята: в Дніпрі в серйозній ДТП загинули дві людини

Анна Рудык
ДТП, смертельна ДТП, постраждалі в ДТП, ДТП в Дніпропетровській області
Жахлива ДТП в Дніпрі. Фото: поліція
Жахлива ДТП в Дніпрі. Фото: поліція

Вчора ввечері, 20 січня, у Дніпрі сталася смертельна аварія, в якій загинули дві людини. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Так, повідомляється, що ДТП сталася на проспекті Малиновського за участю трьох автомобілів.

В результаті зіткнення Opel і Daewoo загинули два пасажири Opel. В автомобілі вціліли лише двоє кошенят, яких вже відправили в комунальне підприємство "Зооконтроль".

Інші учасники інциденту отримали травми, одного чоловіка забрали до лікарні з відкритим переломом колінного суглоба.

"Попередньо, водій Opel виїхав на зустрічну смугу. Втім, всі обставини слідчий з'ясує по ДТП", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання Інформатор, внаслідок події постраждали дві людини з Daewoo, а також в результаті ДТП на дорозі утворився затор.

Вцілілий у ДТП кошеня. Фото: поліціяВціліле у ДТП кошеня. Фото: поліція

Нагадаємо, чоловік на Land Cruiser тікав від поліції і на зустрічній протаранив 14 машин в Дніпрі.

Раніше помічник начальника Нацполіції Дніпра скоїв потрійну ДТП і втік.

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