Вижили тільки кошенята: в Дніпрі в серйозній ДТП загинули дві людини

Вчора ввечері, 20 січня, у Дніпрі сталася смертельна аварія, в якій загинули дві людини. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Так, повідомляється, що ДТП сталася на проспекті Малиновського за участю трьох автомобілів.

В результаті зіткнення Opel і Daewoo загинули два пасажири Opel. В автомобілі вціліли лише двоє кошенят, яких вже відправили в комунальне підприємство "Зооконтроль".

Інші учасники інциденту отримали травми, одного чоловіка забрали до лікарні з відкритим переломом колінного суглоба.

"Попередньо, водій Opel виїхав на зустрічну смугу. Втім, всі обставини слідчий з'ясує по ДТП", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання Інформатор, внаслідок події постраждали дві людини з Daewoo, а також в результаті ДТП на дорозі утворився затор.

Вціліле у ДТП кошеня. Фото: поліція

Нагадаємо, чоловік на Land Cruiser тікав від поліції і на зустрічній протаранив 14 машин в Дніпрі.

Раніше помічник начальника Нацполіції Дніпра скоїв потрійну ДТП і втік.